«Большая семерка» не договорилась о санкциях против России

Главы дипломатических ведомств стран «Большой семерки» не смогли принять решение о введении новых санкций против России в связи с событиями в Сирии. В совместном заявлении, принятом по итогам встречи в итальянском городе Лукка, говорится, что все государства G7 надеются, что Россия «вновь станет партнером, готовым к сотрудничеству» с ведущими державами мира.

«Изолировать и загонять Россию в угол было бы неправильно, - заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано. -Позиция стран «Большой семерки» проста: поддерживать действующие санкции за действия против Украины».

По словам министра, участникам встречи «не удалось достичь консенсуса» в вопросе о введении санкций в том числе и из-за позиции, занятой Италией.

«Мы всегда, когда речь идет о «посткрымском вопросе», вопросе Украины, выступаем против автоматического продления санкций, считая их инструментом, имеющим другую цель – достижение мира и стабильности в этой стране», - подчеркнул Анджелино Альфано.

С предложением о введении новых санкций против Москвы выступил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Но, по утверждению главы МИД Франции Жана-Марка Эро, эта инициатива не получила поддержки представителей США, Германии, Канады, Италии, Франции и Японии.

«Этот вопрос никто не затрагивал, кроме Бориса Джонсона, и мы решили больше не обсуждать эту тему», - пояснил Эро.

Тем не менее, главы МИД «семерки» договорились, что судьба нового санкционного пакета будет зависить от результатов расследования, проводимой Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Если мы сможем доказать, что российские офицеры, которые помогают сирийской армии, знали или участвовали в этом (организации химической атаки), то санкции, конечно, будут введены», - подчеркнул Борис Джонсон в эфире BBC.

В середине марта страны Евросоюза еще на полгода продлили санкции, введенные против физических и юридических лиц в России и Украине, которых ЕС считает виновными в «подрыве территориальной целостности» и «дестабилизации обстановки» в Украине.