Тиллерсон в Москве: без санкций, но с четким посылом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник приехал в Москву с меньшим запасом аргументов, чем рассчитывали Вашингтон и Лондон в надежде убедить Россию прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада.

Однако у него наготове жесткий ультиматум: накануне неназванный высокопоставленный источник администрации США заявил, что российские власти были заранее осведомлены о планируемой химической атаке, в результате которой погибли десятки человек, в том числе женщины и дети.

В ходе министерского саммита «Большой семерки» в итальянском городе Лукка не удалось договориться об адресных санкциях против российских и сирийских вооруженных сил, поскольку было решено, что сначала необходимо провести расследование, подтверждающее, что сирийская армия на прошлой неделе применила химическое оружие против мирных жителей.

«Мы не можем допустить, чтобы это случилось снова, – сказал Тиллерсон журналистам, готовясь к отъезду в Москву, где ему предстоит выдвинуть ультиматум. – Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и сыграть важную роль. Или же она может сохранить свой альянс с этой группой, который, по нашему мнению, не будет служить ее долгосрочным интересам».

Химическая атака вызвала возмущение мирового сообщества и спровоцировала ракетный удар со стороны США, который стал поворотным моментом в отношении администрации Трампа к сирийскому конфликту.

Президент США Дональд Трамп и британский премьер-министр Тереза Мэй договорились попытаться убедить Россию дистанцироваться от Асада после химической атаки, введя адресные санкции, однако Германия и Италия, важные члены «Семерки», не согласились с этим подходом.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано во вторник заявил, что российского президента Владимира Путина «нельзя загонять в угол».

Путин со своей стороны во вторник призвал ООН провести расследование атаки. Не вдаваясь в подробности, он также заявил, что Россия получила разведданные о запланированных «провокациях» с применением химоружия с целью возложить вину на сирийское правительство.

Решение министров G7 означает, что теперь перспектива введения санкций поблекла. Процесс запуска расследования может быть долгим и сложным, поскольку потребует принятия резолюции в ООН и согласия от правительства Асада на допуск инспекторов к объектам на подконтрольных ему территориях, чтобы можно было установить, кто виновен в применении химоружия и была ли к этому причастна Россия.

На фоне неопределенности по поводу позиции США в отношении Сирии Тиллерсон четко дал понять: Вашингтон надеется, что Асад не будет частью будущего Сирии. Он сказал министрам в Лукке, что американские ракетные удары были необходимы с точки зрения национальной безопасности США, и намекнул, что это может быть не последним шагом администрации Трампа в отношении Асада.

«Мы не хотим, чтобы имеющийся у режима неконтролируемый арсенал химического оружия попал в руки ИГ или любой другой террористической группировки, которая могла бы и хочет совершить нападение на США или наших союзников. Также мы не можем и смириться с нормализацией применения химоружия другими сторонами или странами в Сирии или где бы то ни было», – сказал Тиллерсон.