Русскоязычному вещанию «Голоса Америки» исполнилось 70 лет

ВАШИНГТОН – «Говорит Нью-Йорк» – эти слова на русском языке прозвучали в радиоэфире 17 февраля 1947 года, когда состоялась первая русскоязычная трансляция «Голоса Америки».

Передачи «Голоса Америки» были ключевым элементом пропаганды против Советского Союза, который после окончания Второй мировой войны считали новой угрозой.

Радиостанция «Голос Америки», появившаяся во время войны как способ распространения американских взглядов на оккупированных территориях, сообщила русскоговорящим слушателям, что ее задача – рассказывать слушателям из СССР о жизни в Америке.

Как и остальные подразделения, Русская служба «Голоса Америки» была призвана сообщать «чистую правду» о жизни за пределами Советского Союза.

Первые программы состояли из новостей, музыки и трогательных зарисовок об обычной жизни.

Однако советские власти оказали противодействие. В апреле 1947 года, спустя всего два месяца после начала трансляций, радиосигнал начали глушить в попытке пресечь американское влияние.

Критики «Голоса Америки» жаловались, что из-за глушения сигналов в СССР и других странах, где американские передачи пытались запретить, было сложно оценить реальную эффективность программы.

Однако впоследствии передачи «Голоса Америки» стали транслироваться в Интернете – первое онлайн-сообщение появилось в 1994 году.

В течение следующих 15 лет власти США реагировали на распад СССР изменениями в работе радиостанции – так, например, появились программы на балканских языках.

К 2008 году было решено отказаться от русскоязычного радиоэфира и полностью перевести Русскую службу «Голоса Америки» в режим онлайн.