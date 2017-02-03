Военный ранил вооруженного мужчину, пытавшегося пройти в Лувр

Французский военный в пятницу открыл огонь и ранил вооруженного мачете человека, который попытался пройти в здание Лувра в центре Парижа с чемоданом в руках, сообщает полиция.

По словам одного из источников, мужчина пытался попасть в расположенный на подземном этаже магазин и – с криком «Аллах Акбар» – успел атаковать еще одного военного, прежде чем его серьезно ранили.

Полиция сообщает, что с места происшествия эвакуированы все посетители.

Министерство внутренних дел в «Твиттере» назвало инцидент «серьезным». Личность и национальность нападавшего пока не установлены.

Официальный представитель Лувра сообщила, что в данный момент музей закрыт.