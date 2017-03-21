«Свободный художник» и певица

Он из молодых, но ранних – Спенсер Грандлер – видеооператор-фрилансер. В приоритете для него документальное кино и видеоклипы. Героиня последнего – начинающая певица и композитор Ребекка Джейн Драммер (она ещё и рисует).

Возможно, их имена мы услышим в будущем. Отметим строкой: старт у обоих - в «городе мастеров» - Балтиморе, их любимом городе.

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