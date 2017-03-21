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«Свободный художник» и певица

Он из молодых, но ранних – Спенсер Грандлер – видеооператор-фрилансер. В приоритете для него документальное кино и видеоклипы. Героиня последнего – начинающая певица и композитор Ребекка Джейн Драммер (она ещё и рисует).
Возможно, их имена мы услышим в будущем. Отметим строкой: старт у обоих - в «городе мастеров» - Балтиморе, их любимом городе.
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Видео оператор Спенсер Грандлер
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Видео оператор Спенсер Грандлер

Отражение
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Отражение

Рисунок Ребекки Джейн Драммер
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Рисунок Ребекки Джейн Драммер

Съемка клипа. Работа со светом
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Съемка клипа. Работа со светом

Перерыв
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Перерыв

Глаз-алмаз
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Глаз-алмаз

Что-то замылилось
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Что-то замылилось

В студии с Ребеккой Джейн Драммер
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В студии с Ребеккой Джейн Драммер

Настроение
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Настроение

В перерыве между съемками. Певица Ребекка Джейн Драммер
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В перерыве между съемками. Певица Ребекка Джейн Драммер

Кураж
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Кураж

Маски сброшены. Шутка
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Маски сброшены. Шутка

У стены
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У стены

Видео оператор Спенсер Грандлер
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Видео оператор Спенсер Грандлер

«Работать надо весело»
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«Работать надо весело»

Видео оператор Спенсер Грандлер
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Видео оператор Спенсер Грандлер

«Свободный художник» и певица
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«Свободный художник» и певица

Цветные «доски»
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Цветные «доски»

Одиночество
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Одиночество

Черный кот
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Черный кот

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