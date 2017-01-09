Братства и сестричества

Американские студенческие братства (fraternities – или «фратернити» от латинского “frater” – брат) и сестричества (sorities – или «сорорити» от латинского “soror”– сестра) — это мужские и женские общественные организации в колледже. В каждой из таких организаций существует устав, определяющий правила поведения и общения между участниками. Студенты, которые состоят в братствах или сестричествах, часто дружат друг другом на протяжении всего студенчества, а время, проведенное в этих организациях, нередко называют «греческой жизнью». Давайте разберемся, почему.

Организация

Фратернити и сорорити устраиваются как на национальном уровне, так и в отдельно взятых университетах. На национальном уровне у этих организаций есть официальным имена - например, Альфа Сигма Тау, Дельта Гамма или Зета Бета Тау. Но у каждого университета обязательно есть и свое собственное отделение организации - “chapter”.

Чтобы состоять в братстве или сеcтричестве, участники обязуются регулярно платить членские взносы, посещать еженедельные заседания, заниматься волонтерской работой и посещать обязательные мероприятия своей организации.

Греческие буквы

Сорорити или фратернити узнать довольно просто – их обозначают греческими буквами (которых, как правило, две или три). У каждой организации также есть и неофициальное прозвище, которое ассоциируется с названием. На следующем фото видно, что студентки используют особое приветствие своего сестричества.

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Членские взносы

Каждая организация сама устанавливает размер ежегодных взносов. Полученные деньги тратятся на мероприятия, обучение студентов-новичков и другие нужды организации. Новичкам, как правило, приходится раскошелиться – с них взимают и первый взнос за вступление в общество, и множество текущих взносов.

Благотворительность

Каждое братство и сестричество выбирает благотворительную организацию, которой будут помогать студенты. Это может быть любая организация, к примеру, Breast Cancer Awareness, Reading is fundamental, Make a wish foundation, и так далее. Каждый год эти благотворительные организации получают миллионные пожертвования, часть которых приходится на студенческие братства и сестричества.

Мероприятия

Общественные мероприятия — значимая часть “греческой жизни”. В течение учебного года в каждом братстве и сестричестве проходит масса выступлений, фестивалей и собраний. А во время так называемой «греческой недели» различные сорорити и фратернити проводят соревнования между своими командами.

Вечеринки в стиле «миксерс»

Братства и сестричества организуют мероприятия, где юноши и девушки могут познакомиться друг с другом. Иногда такие вечерники носят формальный характер и требуют определенного дресс-кода, а в некоторых случаях мероприятия могут быть посвящены определенной теме.

Проживание в студенческом общежитии

Большинство студентов, которые входят в братства или сестричества, живут вместе в одном общежитии или корпусе. Все дома сорорити и фратернити обычно находятся на одной улице, которую принято называть «греческой»

Национальные организации

Братства и сестричества подчиняются двум главным организациям. Большинство сестричеств являются частью Национального всегреческого совета, а братства входят в состав Совета братств Северной Америки. Эти две организации являются главными для братств и сестричеств по всей стране и имеют статус национальных организаций, в которых числятся более 100 тысяч студентов.

Местные организации

Местные братства и сестричества существуют не во всех университетах. У этих организаций нет такого количества требований и ограничений, как у национальных студенческих обществ – Национального всегреческого совета и Совета братств Северной Америки. К примеру, местные сестричества могут выбрать свою собственную цель для благотворительной работы, если пожелают.

Поступление «раш»

Чтобы вступить в братство или сестричество, желающему нужно сначала быть официально принятым в организацию – это невозможно без так называемого поступления «раш» («лихорадка»). Этот процесс обычно занимает неделю – за это время студент со всеми познакомится и примет участие в приветственных мероприятиях. Первый день носит название «раунд робин» («карусель»). В этот день все желающие попасть в студенческое общество встречаются с друг другом для 45-минутного знакомства. В оставшиеся дни новички общаются со студентами, уже входящими в общество, принимают участие в благотворительных мероприятиях, и непременно приходят на вечеринку, которую устраивают в последний день – «преференс найт» («вечер предпочтений»). Такого рода мероприятия помогают новичкам найти идеально подходящее для них общество.

День выбора

После долгой недели знакомств наконец настает день, когда нужно сделать выбор. В этот день желающие вступить в братства и сестричества узнают, куда их приняли. Это волнительный день для всех, кто учувствовал в процессе.

Клятва

Выбор сделан – и новички присоединяются к своему братству или сестричеству. Правда, для этого им нужно произнести особую клятву. Период обучения для новичков длится недолго – всего через неделю процесс посвящения закончится, и они станут «своими».

Наставники и подопечные

В первые недели в новом обществе у каждого новичка появляется наставник – старшего брата или сестру, или, как их называют в обществах – “big sister” или big brother”. Этот человек становится не просто наставником – зачастую он превращается в лучшего друга и защитника. Как только новичок получает наставника, сам он автоматически становится подопечным – младшим братом или младшей сестрой. Благодаря этой традиции новички очень быстро осваиваются, а братство или сестричество становится для них настоящим домом.

Все новички должны пройти процесс посвящения, или инициацию. Студентов обучают секретным рукопожатиями и паролям, которые им нужно будет использовать на официальных мероприятиях своей организации.

В братстве или сестричестве есть большие преимущества. В частности, дружба, которая возникает в период студенчества, помогает многим в дальнейшей учебе, карьере и профессиональном развитии. Но самое главное, в братствах и сестричествах находят друзей на всю жизнь.