Французская полиция предотвратила теракт

Во вторник французская полиция арестовала двух граждан страны, подпавших под влияние радикальных идей, предотвратив, по словам властей, «неизбежную» атаку всего за несколько дней до президентских выборов.

Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль сообщил, что у мужчин были конфисковано оружие и взрывчатые вещества. В ходе короткой пресс-конференции Фекль не рассказал о предполагаемых целях или мотивах. По мнению министра внутренних дел, атака была запланирована «на вечер дня голосования» во Франции.

«Эти двое радикализировавшихся мужчин – граждане Франции 1987-го и 1993-го годов рождения. Они планировали совершить нападение на французской земле уже в ближайшее время, в ближайшие несколько дней», – сказал Фекль.

Как сообщил министр, сотрудники французских служб безопасности задержали подозреваемых в городе Версаль недалеко от Парижа. По его словам, в настоящее время идет расследование, однако полиция уже обнаружила доказательства подготовки к проведению теракта.

Кандидат в президенты Франции от крайне правых Мари Ле Пен в интервью AFP рассказала, что полиция поставила ее в известность о двух подозреваемых на прошлой неделе, а в четверг ее служба безопасности получила фотографии мужчин.



Президент Франции Франсуа Олланд высоко оценил действия полиции и выразил благодарность за предотвращение спланированного теракта».

«Я только могу сказать, что наши полицейские проделали замечательную работу, задержав этих двух человек, которые сейчас предстанут перед судом и полицией, чтобы мы имели возможность узнать об их намерениях, – сказал Олланд во время выступления в городе Ле-Крезо.



В связи с высокой угрозой терроризма с января 2015 года, когда вооруженные исламисты ворвались в редакцию журнала и начали расстреливать людей,во Франции действует режим повышенной готовности. С тех пор от рук террористов в стране погибло более 230 человек.