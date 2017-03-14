Франция: в отношении Франсуа Фийона начато официальное расследование

Во вторник в отношении Франсуа Фийона начато официальное расследование по подозрению в растрате государственных средств. Это может положить конец надеждам правоцентристских сил на победу в президентских выборах в мае.

Предвыборная кампания Фийона была омрачена сообщениями о том, что он платил тысячи евро из государственных фондов своей жене Пенелопе и двум детям за работу его помощниками. Фийон, однако, отказался выходить из президентской гонки.

Бывший премьер-министр должен был встретиться со следователями в среду, однако встреча неожиданно была пересена на сутки ранее. По-видимому, таким образом Фийона оградили от повышенного внимания СМИ.

В отношении 63-летнего консервативного кандидата в президенты начато официальное расследование по подозрению в растрате государственных средств, соучастии в незаконном завладении государственными средствами, получении средств и наличии незадекларированных доходов, сообщил источник в суде.

Оперативного комментария от адвоката Фийона получить не удалось. Сам кандидат в президенты также пока не прокомментировал ситуацию.

Когда-то Фийону предсказывали практически безоговорочную победу на президентских выборах, однако его рейтинги серьезно пострадали в связи со скандалом о трудоустройстве жены и детей, который получил название «Пенелопа-гейт».

По данным регулярных опросов, Фийон может стать третим в первом туре голосования 23 апреля. Это означает, что он может не пройти в финальный тур голосования 7 мая.

Согласно французскому законодательству, начало официального расследования означает, что существуют «серьезные и убедительные доказательства», указывающие на возможное участие подозреваемого в совершении преступления.

Дело может закончится судебным процессом, однако нередко расседование прекращают без доведения до суда.

Сообщение о начатом официальном расследовании совпало по времени с публикациями СМИ о том, что дети Фийона перечисляли ему крупные суммы из выплаченных им зарплат. Помимо этого, сообщалось, что офис французского парламента по вопросам этики также ведет расследование в отношении кандидата в президенты в связи с полученным Фийоном подарком: двумя дизайнерскими костюмами стоимостью 13 тысяч евро.

До сих пор в центре скандала были выплаты зарплат родственникам из государственных средств. Однако подаренные костюмы, что подтвердил сам Фийон, а также перечисление родственниками средств, подтвержденное юристами семьи, придают ситуации новую окраску.