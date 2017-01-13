Франция усиливает киберзащиту от возможных атак России

На фоне растущей европейской тревоги по поводу возможных российских кибератак, некоторые полагают, что Франция - которая готовится к президентским и парламентским выборам в этом году - не является очевидной мишенью.

Одна из причин такого утверждения кроется в отсутствии достаточно мощного мотива для проведения хакерской операции, подобной той, которая, как утверждают американские спецслужбы, была проведена Россией в ходе предвыборной кампании в США.

«Я думаю, существует множество опасений, что Россия будет каким-то образом вмешиваться во всех выборы в Европе», - считает Стефан Соесанто, специалист лондонского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

«Однако если вы посмотрите на Россию, вы увидите, что у всего, что они делают есть цель и технологии, чтобы осуществить ее, - поясняет он. - А любой результат выборов во Франции не станет (для России) действительным выигрышем или проигрышем».

Тем не менее, это не означает, что Россия или другие внешние игроки не могут попытаться повлиять на французские выборы другими способами, считают эксперты. Это также не означает, что французские официальные лица не встревожены существующей киберугрозой.

«Мы не можем быть наивными», - заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью французской газете Le Journal Du Dimanche, добавив, что Франция поставила цель усилить свои киберзащиту в течение следующих двух лет.

По его словам, только в 2016 году, спецслужбы предотвратили 24 тысячи внешних атак. При этом Ле Дриан не назвал конкретно Россию в качестве отправной точки хакерских атак, однако отметил, что французская инфраструктура - включая средства связи и транспорт - в преддверии выборов находятся под угрозой.