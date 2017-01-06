Стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл: есть жертвы

В аэропорту города Форт-Лодердейл, штат Флорида, произошла стрельба. По предварительным данным, погибли 5 человек, 9 получили ранения – эти данные могут измениться.

Полиция сообщает, что подозреваемый в совершении этого преступления задержан. Предположительно, стрельба была произведена стрелком-одиночкой, который было задержан полицией, сообщает USA Today

Инцидент произошел в зоне получения багажа. Мотивы действий преступника неизвестны.

Reuters сообщает, что в данный момент сотрудники службы безопасности аэропорта собирают пассажиров в несколько безопасных местах.

Ари Флейшер, бывший пресс-секретарь президента США Джорджа Буша, заявил в Твиттере, что слышал выстрелы и «все бегут».

«Сейчас все кажется спокойным, но полиция не дает никому покинуть здание аэропорта - по крайней мере, там, где нахожусь я», - сообщил Флейшер.

На видеокадрах, снятых с вертолетов новостных агенств, можно увидеть сотни людей на взлетной полосе. Пострадавших доставляют в больницы.