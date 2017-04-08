Бывшие сотрудники Обамы отвечают на критику о бездействии в Сирии

Бывшие сотрудники администрации Барака Обамы отвечают на критику в адрес экс-президента США за бездействие во время предыдущих атак с применением химического оружия в Сирии.

По словам официальных лиц, Обама предлагал нанести удары в 2013, подобные ракетному удару, нанесенному по приказу президента-республиканца Дональда Трампа, однако Конгресс, находившийся в то время под контролем Республиканской партии, отказался одобрить план Обамы.

Реакция на критику последовала после того, как Трамп без получения согласия Конгресса приказал нанести ракетный удар в Сирии в ответ на использование химического оружия Асадом.

Последняя атака в Сирии с применением химического оружия прошла во вторник в городе Хан Шейхун, в результате погибли 87 человек, включая 31 ребенка.

Трамп возложил часть вины за произошедшее на своего предшественника-демократа, сказав, что недавняя химатака в Сирии является следствием «слабости и нерешительности бывшей администрации».

По словам бывших сотрудников администрации Обамы, законодатели-республиканцы настояли, чтобы Обама не прибегал к военным мерам без их одобрения. Трамп также призывал Обаму получить согласие Конгресса на проведение военных операций в Сирии.

«Как только мы обратились к Конгрессу, стало понятно, что в то время они не были готовы взять на себя ответственность», – сказал бывший советник Обамы по вопросам Ближнего востока Деннис Росс.

Обама предупреждал президента Башара Асада о возможном военном ответе на применение сирийским режимом химического оружия, в результате чего вблизи Дамаска погибли сотни человек. Несколько военных кораблей США находились в Средиземном море и были готовы нанести ракетный удар, однако Обама внезапно отменил это решение после того, как республиканский Конгресс и Великобритания – ключевой союзник США ­– воспротивились этому плану.

Вместо нанесения удара Обама решил осуществить поддерживаемый Россией план, согласно которому Сирия должна была уничтожить свои запасы химического оружия.

По словам Ричарда Вейца, политического и военного аналитика Института Хадсона, ракетный удар в Сирии стал первой военной операцией США в отношении режима Асада. Это был «просчитанный предупредительный выстрел», целью которого было предотвращение использования оружия массового поражения в Сирии.

«Ракетный удар также ставил целью продемонстрировать готовность США претворять в жизнь свои угрозы о применении военной силы. Сомнения в такой готовности появились после того, как США отказались от военной операции в похожей обстановке в Сирии в 2013-м году», – сказал Вейц.