Washington Post: В разговоре с ФБР Майкл Флинн отрицал обсуждение санкций с послом России

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн в разговоре с представителями ФБР, состоявшемся 24 января, сказал, что не обсуждал санкции против России с послом Сергеем Кисляком. Об этом в четверг сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Дача ложных показаний агентам ФБР является уголовно наказуемым деянием, за которое Флинну могут быть предъявлены официальные обвинения. Как ранее писало издание, после избрания Дональда Трампа на пост президента США американские спецслужбы перехватили телефонный разговор Флинна и Кисляка, во время которого обсуждалась тема санкций.

Решение о привлечении Майкла Флинна к ответственности должно принять Министерство юстиции, однако собеседники издания сомневаются, что вину отставного генерала удастся доказать - в частности, потому, что сам Флинн может оспорить определение понятия «санкции».

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника по национальной безопасности в минувший понедельник после сообщений о том, что он утаил информацию о разговоре с российским послом от вице-президента Пенса.