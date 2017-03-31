Генералу Флинну отказали в иммунитете

Комитет по делам разведки Сената США отказал бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну в иммунитете от уголовного преследования в обмен на дачу показаний.

Накануне адвокат отставного генерала передал в ФБР и комитеты по делам разведки обеих палат Конгресса официальное обращение, сообщив, что его клиент готов рассказать о своих контактах с российскими официальными лицами, если данная им информация не будет использована против него.

«У генерала Флинна есть история, достойная изложения, и он очень хочет ее рассказать», – заявил адвокат Флинна – Роберт Келнер, отказавшись раскрыть детали возможного соглашения с Конгрессом.

Тем не менее в пятницу сразу два высокопоставленных законодателя на условиях анонимности сообщили американским СМИ, что вопрос о предоставлении иммунитета «даже не обсуждается», и, по мнению членов комитета Конгресса, рассматривать обращение генерала Флинна «крайне преждевременно».

Конгрессмен-демократ Адам Шифф в специально распространенном заявлении объяснил, что члены комитета по разведке Палаты представителей «очень хотят» выслушать показания экс-советника президента, но именно эта информация может иметь особую ценность для Министерства юстиции США, ведущего собственное расследование контактов команды Трампа с Россией.

Кроме этого, конгрессмен сообщил, что любая просьба об иммунитете может быть рассмотрена только после того, как комитет соберет «гораздо большее количество (дополнительных) документов и (опросит) свидетелей», а также проверит информацию о работе Флинна на представителей иностранных государств.

«В первую очередь, мы должны признать, насколько серьезным и важным шагом для бывшего советника президента Соединенных Штатов является просьба об иммунитете от уголовного преследования», – подчеркнул конгрессмен Шифф.

Майкл Флинн был вынужден подать в отставку спустя всего лишь три недели после вступления в должность советника главы Белого дома.

Официальной причиной стали обвинения в том, что отставной генерал сознательно ввел в заблуждение вице-президента США Майка Пенса, скрыв информацию о своих переговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Ранее стало известно, что декабре 2015 года генерал Флинн получил 45 тыс долларов за выступление на юбилейном вечере телеканала RT в Москве. В марте этого года он также признал, что подписал контракт о предоставлении лоббистских услуг правительству Турции, но не зарегистрировался в качестве «иностранного агента», как требует закон.

Утром в пятницу президент Дональд Трамп в «Твиттере» написал, что поддерживает просьбу отставного генерала об иммунитете: «Майк Флинн должен попросить об иммунитете в этой обстановке охоты на ведьм (прикрывающую большой прогрыш на выборах), которую организовали медиа и демократы в исторических масштабах!».

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что, по мнению президента Трампа, Майк Флинн должен дать показания. Он отказался комментировать просьбу о предоставлении иммунитета, заявив, что «не может давать юридические советы», так что отставной генерал должен принять это решение самостоятельно.