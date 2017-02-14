Советник Трампа по национальной безопасности ушел в отставку

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после сообщений о том, что он ввел в заблуждение лидеров администрации Дональда Трампа по поводу его контактов с послом России в США.

Отставка Флинна менее чем через месяц после начала работы администрации Трампа является необычайно ранней встряской президентской команды высокопоставленных советников.

Флинн был верным сторонником Трампа на протяжении всей избирательной кампании, но его связи с Россией вызывали беспокойство у других ведущих помощников.

В своем заявлении об уходе в отставку Флинн сообщил, что принес извинения как президенту Трампу, так и вице-президенту Майку Пенсу за представление «неполной информации» о своих контактах с российским послом. Он также отметил, что его извинения были приняты.

«Для меня было наивысшей честью служить президенту Трампу, который всего за три недели фундаментально переориентировал американскую внешнюю политику с тем, чтобы восстановить американское лидерство в мире», - написал Флинн в своем заявлении.

Между тем Трамп назначил исполняющим обязанности советника по национальной безопасности генерал-лейтенанта Кита Келлогга, который был одним из его внешнеполитических советников в ходе предвыборной кампании.

Изначально Флинн заявлял советникам Трампа, что не обсуждал проблему санкций с российским послом в переходный период. Вице-президент Майк Пенс, который, очевидно, полагался на информацию, полученную от Флинна, публично поддержал советника по национальной безопасности.

Позднее Флинн заявил представителям Белого дома, что он, возможно, обсуждал санкции с российским послом.

Отставка последовала за публикацией Washington Post, в которой говорилось, что министерство юстиции предупредило Белый дом, что Флинн контактировал с российскими властями и может стать объектом шантажа.

Газета сообщила, что бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс несколько недель назад проинформировала администрацию президента Трампа о возможном нарушении системы безопасности, после того как Флинн заявил, что не обсуждал вопрос о санкциях с российским послом.

По данным газеты, Флинн, к которому было обращено пристальное внимание в связи с его предполагаемыми связями с Россией, якобы ввел в заблуждение Трампа и вице-президента Пенса, когда обсуждал содержание своих телефонных разговоров.

Бывший военный офицер, Флинн неоднократно контактировал с российским послом Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа 20 января.

Один телефонный разговор состоялся в тот же день, когда президент Барак Обама ввел санкции против России в связи с ее предполагаемым вмешательством в ход президентских выборов в 2016 году, пишет газета.

У министерства юстиции возникли опасения, что Флинн «поставил себя в компрометирующее положение», занимаясь внешнеполитическими вопросами, будучи частным лицом, отмечает Washington Post.