Отставка Флинна осложнит отношения с Москвой

Президент США Дональд Трамп присоединился к многочисленным комментаторам скандальной отставки советника по национальной безопасности Майкла Флинна, заявив, что его гораздо больше беспокоят не контакты отставного генерала с российским послом, а многочисленные «утечки» информации о происходящем в Белом доме.

«Настоящий вопрос заключается в том, почему так много нелегальных утечек происходит в Вашингтоне? – написал он в своем «Твиттере» утром во вторник. – Будут ли эти утечки продолжаться, когда я занимаюсь Северной Кореей и так далее?»

В ходе брифинга в Белом доме пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подтвердил, что Дональд Трамп как минимум в течении трех недель знал, что его советник Майкл Флинн не раскрыл всей информации о своих переговорах с российским дипломатом, и ввел в заблуждение сразу нескольких высокопоставленных чиновников администрации, включая вице-президента США Майкла Пенса.

Одновременно выяснилось, что агенты ФБР допросили генерала Флинна о содержании его разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком еще 21 января. Если во время этого допроса экс-советник скрыл какую-то информацию от спецслужб, то ему может грозить уголовная ответственность.

Влиятельные сенаторы, представляющие и республиканскую и демократическую партии уже потребовали от конгресса назначить специальную комиссию и провести расследование контактов администрации президента Трампа с российскими представителями.

«Я считаю, что общественность должна знать правду, – заявил в интервью радиостанции KTRS сенатор-республиканец Рой Блант. – Комитет по делам разведки просто обязан вызвать Флинна, к которому у нас всех накопилось слишком много вопросов».

Эксперты, в свою очередь, уверены, что скандал, вызванный отставкой советника президента по национальной безопасности, еще очень далек от завершения.

«Эта отставка будет иметь очень тяжелые последствия и для администрации и для американско-российских отношений», – заявил «Голосу Америки» профессор университета Стони-Брук, политолог Джонатан Сандерс.

По мнению эксперта, отставка экс-советника в первую очередь связана с нарушением неписанного закона, согласно которому политикам позволено лгать только в том случае, если это не «подставит под удар» первых лиц в администрации США.

«Невозможно говорить неправду, выставляя вице-президента США в глупом виде, – объяснил Джонатан Сандерс. – Кроме этого, несмотря на все прошлые военные заслуги генерала Флинна – он очень наивный и очень недалекий человек. Кто не знает, что когда ты разговариваешь с российским послом, кто-то из американских спецслужб тебя слушает?»

Профессор Сандерс уверен, что «скандал придаст новый импульс антироссийским настроениям» в американской столице, так что обсуждать сейчас перспективы улучшения американско-российских отношений и вовсе не стоит.

«Об этой инициативе пока лучше даже не вспоминать», – подытожил он.

Эксперт вашингтонского института Брукингса и почетный профессор Школы управления Гарвардского университета Марвин Кальб также считает, что скандал, связанный с отставкой Флинна, только начинает разгораться.

«Я слежу за вашингтонской политикой начиная с 50-х годов, и могу уверенно сказать, что этот скандал вполне может оказаться более масштабным, чем Уотергейт, который привел к импичменту президента Никсона», – заявил он «Голосу Америки».

По словам Марвина Кальба, главный вопрос, на который общественность пока не получила ответа, заключается в том, были ли санкционированы телефонные переговоры Флинна с российским послом президентом США.

«Согласно официальной версии, Трамп знал об этом, и молчал в течении трех недель, – говорит эксперт. – Более того, несмотря на целую череду скандалов, связанных с Россией, он упорно отказывается критиковать Владимира Путина, и неизменно публично превозносит российского президента».

Отставка Майкла Флинна, считает Марвин Кальб, порождает слишком много вопросов о связях и контактах новой администрации США с Кремлем.

«Пока республиканскому большинству в сенате удается достаточно эффективно блокировать все попытки демократов начать расследование этих связей, – говорит он. – Но подобный скандал может заставить даже самых консервативных представителей республиканской партии изменить свою позицию, и тогда администрации прийдется отвечать на очень неприятные вопросы».

Кроме этого, скандал с телефонными переговорами экс-советника делает невозможным и любую попытку договориться с Россией, и тем более – ослабить или отменить санкции в отношении Москвы.

«В администрации Трампа неоднократно намекали, что готовы отменить, как минимум, часть санкционного пакета, – сказал «Голосу Америки» Марвин Кальб – Но после такого скандала даже разговор об этом просто невозможен: конгресс не позволит Белому дому сделать это».