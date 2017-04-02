Генерал Флинн признал, что получал деньги от RT и других российских компаний

Отставной генерал Майкл Флинн, которого президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по национальной безопасности, подал новую финансовую декларацию, в которой раскрыл свои связи с Россией.

В новой декларации Флинна указано, что российская телекомпания RT, финансируемая государством, выплатила ему 45 тысяч долларов за выступление на мероприятии, посвященном своему 10-летию. Кроме того, две других российских компании выплатили ему несколько тысяч долларов за выступления.

Адвокат Флинна Роберт Келнер заявил, что первоначальная декларация, поданная за несколько дней до отставки его клиента, была черновым вариантом. Келнер указал, что до отставки у Флинна не было возможности провести консультации с Белым домом и Управлением правительства США по этике, которые являются частью процесса подачи декларации. По словам Келнера, когда позднее Белый дом попросил Флинна завершить этот процесс, «он так и сделал».

Исправленная декларация Флинна была опубликована вечером в пятницу вместе со многими другими финансовыми документами высокопоставленных сотрудников Белого дома.

Новость о том, что Флинн не сообщил обо всех финансовых сделках с Россией, появилась в то время, когда ФБР, а также комитеты Сената и Палаты представителей по разведке ведут расследование вмешательства России в ход президентских выборов в США и стремятся выяснить детали контактов высокопоставленных сотрудников Белого дома с Россией.

Трамп заявил, что номинирует Флинна на должность советника по национальной безопасности еще до своей инаугурации. Однако Флинну довелось проработать в этой должности лишь 24 дня. Как утверждают представители администрации Трампа, его вынудили уйти в отставку не из-за связей с Россией, но из-за того, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, не сообщив ему о своих встречах с послом России в США.

Флинн встречался с послом Сергеем Кисляком во время переходного периода, не консультируясь с администрацией бывшего президента Барака Обамы, которая все еще находилась у власти. Отставной генерал также представил Пенсу и другим представителям Белого дома ложную версию своих контактов с российским послом.