WP: Флинн обсуждал санкции с российским послом

Советник по национальной безопасности Майкл Флинн в последний месяц перед инаугурацией Дональда Трампа в частном порядке обсудил американские санкции против России с послом страны в США, вопреки заверениям администрации Трампа, сообщает газета Washington Post.

Как пишет газета со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, некоторые высокопоставленные лица в США интерпретировали беседы Флинна с послом РФ Сергеем Кисляком как неуместный и, возможно, незаконный сигнал Кремлю о возможности смягчения санкций, введенных администрацией Обамы в конце декабря в ответ на российское вмешательство в президентские выборы.

Флинн в среду опроверг сообщения о том, что он обсуждал вопрос санкций с Кисляком. Отвечая на вопрос об этом в интервью, он дважды сказал «Нет».

В четверг, по данным Washington Post, официальный представитель Флинна отступил от этой позиции, заявив, что, хотя Флинн «не помнит, чтобы они обсуждали санкции, он не может быть уверен, что эта тема никогда не всплывала в разговоре».

Власти США на этой неделе сообщили, что ФБР продолжают расследование разговоров Флинна с Кисляком. Несколько должностных лиц подчеркнули, что, хотя вопрос санкций и обсуждался, нет свидетельств того, что Флинн хотел дать прямое обещание принять меры после инаугурации.