Аэропорт города Форт-Лодердейл возобновил работу

Возобновил работу аэропорт города Форт-Лодердейл, штат Флорида, в котором в пятницу были убиты пять человек.

Сотрудники аэропорта работали всю ночь, чтобы подготовить его к работе в субботу утром, однако пассажирам было рекомендовано заблаговременно уточнять – не будет ли отложен их рейс.

В пятницу 26-летний Эстебан Сантьяго прибыл в Форт-Лодердейл на самолете из Анкориджа, штат Аляска. Как сообщается, он бывший национальный гвардеец, который 10 месяцев служил в Ираке (2010 и 2011 годы). Позднее он был уволен из Национальной гвардии в штате Аляска – свидетели утверждают, что Сантьяго также работал охранником. В прошлом году, Сантьяго на добровольной основе обратился в больницу для проверки своего психического состояния – он сообщил, что слышит голоса, некоторые из них приказывают ему присоединиться к террористам ИГИЛ.

Эстебан Сантьяго имел право на ношение личного оружия, и перевез его из Анкориджа в Форт-Лодердейл в «дальнем багаже». Во Флориде он получил багаж, в туалете зарядил оружие и открыл огонь по пассажирам.

Джордж Прио, агент ФБР, возглавляющий отдел в Майами, заявил, что следствие исследует все мотивы совершения этого преступления, включая терроризм.

В результате стрельбы получили ранения восемь человек, которые доставлены в больницы - состояние некоторых раненых оценивается, как критическое.

Президент США Барак Обама в интервью телеканалу ABC News заявил, что страдает вместе с жертвами этого преступления. Губернатор Флориды Рик Скотт сообщил, что говорил по телефону с избранным президентом Дональдом Трампом и избранным вице-президентом Майком Пенсом, которые пообещали сделать все возможное для оказания помощи.