Будущий советник Трампа неоднократно беседовал с послом России в США в конце декабря

Представитель избранного президента США официально подтвердил, что генерал Майкл Флинн (Michael Flynn), выдвинутый на пост советника будущего главы Белого дома по национальной безопасности, неоднократно обменивался СМС-сообщениями и несколько раз разговаривал по телефону с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Накануне обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус сообщил, что эти разговоры состоялись 29 декабря, в день, когда президент Барак Обама подписал распоряжение о высылке из США 35 российских дипломатов и введении дополнительных санкций против Москвы за попытку вмешаться в ход избирательной кампании.

По мнению журналиста, действия генерала стали прямым нарушением «Закона Логана» (Logan Act), принятого более 200 лет назад и прямо запрещающего американским гражданам вести переговоры с иностранными правительствами, у которых есть какие-либо разногласия с Соединенными Штатами. Этот закон никогда не применялся на практике, но тем не менее, формально считается действующим.

Представитель Дональда Трампа и будущий пресс-секретарь президента США Шон Спайсер (Sean Spicer) подтвердил, что такие контакты действительно были, но телефонные разговоры и обмен сообщениями состоялись 28 декабря, еще до объявления о высылке российских дипломатов.

По словам Спайсера, инициатором контактов с российским дипломатом выступил будущий советник по национальной безопасности президента США.

«На Рождество генерал Флинн направил послу следующее СМС-сообщение: «Я хочу пожелать вам счастливого Рождества и Нового года, надеюсь на продолжение контактов и совместной работы, и желаю всего самого лучшего», – привел текст сообщения пресс-секретарь будущего президента. – Посол ответил, также пожелав (генералу) счастливого Рождества».

Как утверждает Шон Спайсер, уже 28 декабря посол Сергей Кисляк послал текстовое сообщение «Хотел бы вам позвонить, если возможно».

Во время состоявшегося в тот же день телефонного разговора собеседники якобы обсуждали «логистику организации» звонка российского президента Владимира Путина Дональду Трампу в день инаугурации 20 января.

«Они говорили о том, в какое именно время это удобно сделать, вот и все», – заявил Спайсер.

Анонимный представитель переходной команды Дональда Трампа передал Washington Post несколько другую версию событий. По его словам, генерал Флинн позвонил российскому послу еще 19 декабря, выразив соболезнования в связи с покушением на посла России в Анкаре.

28 декабря будущий советник по национальной безопасности опять позвонил, чтобы выразить соболезнования по поводу крушения военно-транспортного самолета ВВС РФ над Черным морем. Якобы после этого Сергей Кисляк уже сам позвонил Майклу Флинну, пригласив его на конференцию по мирному урегулированию в Сирии в Казахстане в конце января.

В Белом доме не стали комментировать эту информацию, подтвердив, однако, что знают о неоднократных контактах между генералом Флинном и российским послом.

Позднее в пятницу, в ходе брифинга для прессы, официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер прокомментировал недавние телефонные переговоры между будущим советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляком. Тонер заявил, что Госдепартамент не рассматривает их как нечто из ряда вон выходящее.

«Со своей стороны мы готовы посодействовать в установлении контакта с некоторыми из этих людей, однако не видим ничего необычного в таких действиях», – подчеркнул Тонер.