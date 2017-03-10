Майкл Флинн занимался лоббизмом в пользу Турции в 2016 году

Вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox News прокомментировал информацию о том, что Майкл Флинн, отправленный в отставку с поста советника президента по национальной безопасности, зарегистрировал свою консалтинговую компанию в качестве иностранного агента.

Как говорится в документе, опубликованном Министерством юстиции США, с августа по ноябрь прошлого года Флинн занимался лоббистской деятельностью в пользу Турции. Однако об этом стало известно только сейчас, что, по сути, признал и Шон Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома на брифинге в четверг заявил, что в штабе Дональда Трампа не знали о работе Флинна на турецкое правительство.

Пенс сказал, что данная информация лишний раз доказывает, что решение Трампа в отношении отставного генерала было правильным.

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент будет требовать от всех сотрудников администрации соблюдения высоких стандартов.