Фиона Хилл: биографическая справка

Полное имя: Фиона Хилл

Возраст: 52

Место рождения: Англия

Образование: магистр (исследования СССР, Гарвардский университет); магистр (история России, современная история, Университет Сент-Эндрюс, Шотландия); доктор (история, Гарвардский университет)

Карьера:

2009 г – настоящее время: Институт Брукингса (cтарший научный сотрудник)

2006 - 2009: Национальный совет по разведке (специализация: Россия и Евразия)

2000 - 2006: Институт Брукингса (cтарший научный сотрудник, международная политика)

1999-2000: Фонд «Евразия» (директор отдела стратегического планирования)

Эксперт в следующих областях:

Россия, Кавказ, Центральная Азия, энергетика, вопросы безопасности

Избранная библиография:

- «Путин: спецагент в Кремле» - 2013 г, в соавторстве с Клиффордом Гэдди (Mr. Putin: Operative in the Kremlin, Fiona Hill and Clifford Gaddy (Washington DC: Brookings Focus Book, 2013)

«Сибирское проклятие» - 2003 г, в соавторстве с Клиффордом Гэдди (The Siberian Curse. How Communist Planners Left Russia Out in the Cold, Fiona Hill and Clifford Gaddy, (Washington, DC: Brookings Press, 2003)

Биографическая справка:

Фиона Хилл входит в число наиболее известных американских экспертов по России. Она родилась в Англии, вышла замуж за американца и получила гражданство США в конце 1990-х.

Хилл начала изучать Россию в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Она стажировалась в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза. Хилл защитила докторскую диссертацию по истории России в Гарварде.

В 2006-2009 году работала в аппарате национальной разведки США. В последние годы Хилл возглавляла центр по США и Европе в Институте Брукингса в Вашингтоне. Она член Совета по международным отношениям США и российского дискуссионного клуба «Валдай » . В 2011 году на торжественном ужине Валдайского клуба она сидела рядом с президентом России.

Свободно владеет русским и французскими языками

Цитаты:

«Я считаю, что Путин использует в отношении США методы и политические инструменты, которые другие лидеры предпочитают не применять»

«Мы должны начать диалог с Россией. Возможно, стоит отделить украинскую проблему и начать с Ближнего Востока. Мы вместе должны решить: действительно ли мы хотим, чтобы Ближний Восток оставался в огне конфликтов на протяжении нескольких поколений?»

«Продолжать конфронтационную динамику просто; сложнее из нее выйти, потому что для этого необходимо изменить собственное поведение; действовать вопреки собственным представлениям для того, чтобы изменить атмосферу. И это задача, стоящая перед нами»