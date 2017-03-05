Франсуа Фийон выступил перед своими сторонниками

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, оказавшийся в центре скандала, в воскресенье выступил на митинге, но так и не сообщил, будет ли он продолжать избирательную кампанию.



Тысячи участников митинга размахивали французскими флагами и скандировали: «Президент Фийон», в то время как кандидат призывал их не отказываться от борьбы. Рядом с Фийоном стояла его жена, которая в последние месяцы старалась не привлекать к себе внимания.



Когда-то Фийону предрекали практически безоговорочную победу, однако в последнее время поддержка 62-летнего кандидата слабеет. В среду ключевой сотрудник его предвыборного штаба ушел в отставку, а правоцентристский «Союз демократов и независимых» приостановил участие в избирательной кампании Фийона.



Политика критикуют за его реакцию на расследование утверждений, что он устроил на работу в парламенте свою жену и детей, которую они никогда не выполняли.



«Они думают, что я одинок, они хотят, чтобы я был одинок.Но разве мы одиноки? Спасибо, что пришли», – обратился Фийон к участникам манифестации, которые ответили одобрительными возгласами.



Опросы показывают, что лидер ультраправых Марин Ле Пен и центрист Эммануэль Макрон получат наибольшее число голосов на выборах 23 апреля и выйдут во второй тур, который пройдет 7 мая.