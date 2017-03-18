В Санкт-Петербурге набирает силы градозащитное движение

18 марта в Санкт-Петербурге прошла очередная градозащитная акция. С середины января оппозиционные депутаты городского парламента и активисты молодежных движений инициируют народные сходы с тем, чтобы выразить несогласие с намерением властей передать Исаакиевский собор Русской православной церкви.

С каждым разом к ним присоединяется все большее количество петербуржцев. Если во время первого народного схода в сквере напротив собора 13 января счет шел на сотни человек, то через две недели на Марсово поле вышли уже от четырех до пяти тысяч.

Примерно столько же людей собрались на акцию «Синее кольцо» в середине февраля. А на «Марш в защиту Петербурга» пришло, по разным подсчетам, от восьми до двенадцати тысяч человек.

Правда, оценки числа участников – лишь приблизительные: сотрудники полиции, журналисты и гражданские активисты, что называется, «на глазок» оценивают количество пришедших и затем округляют цифру, кто – в меньшую, кто – в большую сторону.

Кстати, 18 марта петербургские полицейские задержали мужчину, пытавшегося запустить над Марсовым полем дрон-квадрокоптер. Если бы видеонаблюдение с высоты птичьего полета было установлено, вероятно, это позволило бы иметь более объективные данные о количестве участников акции.

«Чтоб наш великий город не дать разворовать»

В отличие от январских и февральских сходов, нынешний митинг был санкционирован смольнинскими властями. Поэтому устроителям «Марша в защиту Петербурга» было разрешено установить трибуну и звукоусиливающую аппаратуру.

Перед началом митинга над Марсовым полем транслировались песни: «Я этим городом храним», «Родная Ладога», «Город над вольной Невой», «Санкт-Петербург – гордая белая птица» и «Черный пес Петербург».

Волонтеры раздавали листовки, на одной стороне которых был отпечатан текст резолюции митинга, а на другой – текст новой песни Александра Городницкого, в которой есть такие строки:

«В лихую эту пору

Сплотимся мы опять,

Чтоб наш великий город

Не дать разворовать».

Среди выступавших со сцены и стоявших плотным строем перед ней было немало известных в городе деятелей культуры: народный артист РФ Иван Краско, заслуженная артистка РФ Лариса Дмитриева, лидер рок-группы «Телевизор» Михаил Борзыкин, писательница Наталья Соколовская, историк Лев Лурье. Были также переданы приветствия от народного артиста Олега Басилашвили и от кинорежиссера Александра Сокурова.

Аплодисментами собравшиеся встретили кинорежиссера Юрия Мамина – создателя таких популярных сатирических комедий, как «Фонтан», «Бакенбарды» и «Окно в Париж».

Правда, все эти фильмы были сняты в 90-е годы, а в нынешние времена минкульт не выделяет режиссеру денег на новые фильмы. В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Юрий Мамин рассказал, что у него на полке лежит целая кипа нереализованных проектов.

«Министр (Владимир Мединский – А.П.) не дает мне работать, он считает меня “пятой колонной”, он не дал мне снимать “Окно в Париж-2” – лично приехал и запретил», - рассказывает Юрий Мамин. Такая же участь постигла сценарий фильма «Радость любви к Джойсу», посвященного трагической судьбе переводчиков романа «Улисс» на русский язык.

Все зависит от Путина?..

Вместе с тем, режиссер гордится тем, что его тепло приветствовали на Марсовом поле, и потом, когда он шел давать комментарий «Голосу Америки», многие люди останавливали его, пожимали руку и благодарили. «Наверняка, если бы я снимал конъюнктурное кино, меня бы не приветствовали, а говорили бы мне вслед совсем другие слова», - признается Мамин.

Что же касается дальнейшей судьбы Исаакиевского собора, то здесь, по мнению Мамина, все зависит от личной позиции Владимира Путина. «Если это не было решением Путина, тогда наша сегодняшняя массовая акция может повлиять на губернатора», – полагает кинорежиссер.

И добавляет, что в последнее время у Георгия Полтавченко появились влиятельные противники, например, в лице бывшего вице-губернатора по вопросам культуры и прессы Василия Кичеджи. На днях он был уволен с поста ректора академии имени Штиглица, к чему, как считает часть горожан, был причастен Полтавченко.

И теперь бывший соратник публично грозится отомстить городскому голове. Чтобы избежать отставки, губернатор, по мнению Юрия Мамина, может отменить непопулярное в народе решение о передаче Исаакиеского собора РПЦ. Если, конечно, на этом не будет настаивать президент Путин.

Тем временем, выступления на митинге продолжались. Лидер фракции «Яблоко» в Городском законодательном собрании – Борис Вишневский – подчеркнул, что главной причиной всех городских проблем является независимость власти от общества.

«Мы должны бороться за то, чтобы изменить систему власти; если этого не будет, то мы так и будем бороться со следствиями, но сохранится причина», – убежден Вишневский.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Наталия Евдокимова высказала предположение, что власть начала соблюдать 31-ю статью Конституции, где предусмотрено право на свободные собрания. Вместе с тем, правозащитница обратила внимание на нарушение других статей Основного закона, в частности – тех, где говорится о светском характере государства и о праве народа на культурное наследие. «Соблюдайте конституцию, которую принял весь народ России, и тогда никаких проблем не будет», – заключила Наталия Евдокимова.

…или от горожан?

Депутат городского парламента Алексей Ковалев напомнил, что 18 марта исполняется 30 лет с начала градозащитного движения - в 1987 году в этот день сам Ковалев и его единомышленники начали борьбу против сноса гостиницы «Англетер».

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» депутат так оценил исход нынешней общественной кампании в защиту Исаакиевского собора: «У нас, горожан, в крови культурный код. Петербуржцы–ленинградцы, я уверен, не допустят чудовищных преступлений, которые сегодня планируются в нашем городе.

Но ползучая реакция все равно продолжается. Для того, чтобы ее пресечь, нужно поменять содержание власти и изменить ее систему. Потому что система власти сегодня – это воспроизведение номенклатуры, и, для преодоления этой тенденции, нужно, чтобы люди ходили на выборы, проводили массовые акции, чтобы они по каждому поводу показывали власти зубы и говорили: это - наш город!», - считает Алексей Ковалев.

Как предотвратить утечку мозгов?

Кроме Исаакиевского собора, на митинге затрагивалась тема готовящегося поглощения Российской Национальной библиотеки в Петербурге московской Российской Государственной библиотекой. Говорили также о строительстве элитного жилья в Пулково и о том, как это повлияет на будущее знаменитой обсерватории. Затрагивалась тема высшего образования на примере Гидрометеорологического университета (РГГМУ) и Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).

Последний представляли студенты и аспиранты, пришедшие на Марсово поле с плакатами: «Великому городу – Европейский университет», «Учись за наследника медвежонка», «Нас ЕУ, а мы крепчаем», «Руки прочь от науки и культуры».

Кстати, в конце марта – начале апреля в судах Москвы и Санкт-Петербурга начнется рассмотрение исков Комитета имущественных отношений Смольного и Рособрнадзора к Европейскому университету. Беспокойство за его судьбу и привело на массовую акцию протеста обычно аполитичных студентов.

Корреспондент «Голоса Америки» побеседовала со студентами, державшими в руках плакат с лозунгом «Закрывают – утекай». Молодые люди пояснили, что имеют в виду эмиграцию квалифицированных профессоров и наиболее спобосных студентов.

«Такие вузы, как Европейский университет, противодействуют “утечке мозгов”, и если нас выселят из занимаемого здания, или лишат лицении, то нам не останется ничего другого, как “голосовать ногами”. Но мы надеемся, что этого все же не произойдет», - резюмировали студенты ЕУСПб.