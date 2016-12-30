ФБР обнародовало российский вредоносный код

ФБР открыто обвинила российские разведслужбы во вмешательстве в американские выборы, опубликовав самый полный на сегодняшний день доклад по этому вопросу, включающий примеры вредоносных кодов, использованных в масштабной хакерской кампании.

Начиная с середины 2015 года, российская разведка, ФСБ, отправила вредоносные ссылки более 1000 получателей, в том числе членам правительства, сообщается в 13-страничном отчете ФБР и Министерства внутренней безопасности.

ФБР опубликовало свой доклад в тот же день, когда президент Обама анонсировал пакет санкций, включающий выдворение из страны 35 российских дипломатов и меры в отношении ГРУ и ФСБ.

По данным ФБР, среди жертв хакерских атак ФСБ был Национальный комитет демократической партии, на который в начале 2016 года было совершено новое нападение, на этот раз со стороны ГРУ.

Как заявляют в ФБР, хакеры получили доступ к секретной информации, в том числе к внутренней переписке, что «вероятно привело к утечке информации от многочисленных высокопоставленных членов партии» и публикации этой информации.

Выводы ФБР в целом совпадают с выводами частных компаний в области кибербезопасности, таких как CrowdStrike, также расследовавших атаки на НКДП и другие ведомства.

Данный доклад предваряет более подробную оценку американского разведсообщества, которую президент Обама поручил завершить до его ухода с поста, сообщает близкий к делу источник.

На всем протяжении ожесточенной предвыборной кампании постоянные утечки писем демократов омрачали перспективы Хиллари Клинтон.

Тем временем республиканец Дональд Трамп продолжает выражать сомнения в причастности России к атакам и призывает демократов забыть об этом: «Нашей стране пора переключиться на более важные и лучшие вещи».