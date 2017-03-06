ФБР проверяет 300 человек, въехавших в США в качестве беженцев

ФБР ведет проверку 300 человек, которые были допущены в страну в качестве беженцев. Проверка осуществляется в рамках 1000 контртеррористических расследований, связанных с «Исламским государством» и лицами, находящимися под влиянием этой группировки. Об этом сообщили в понедельник источники в Конгрессе со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.



В ходе брифинга для сотрудников Конгресса Министерство внутренней безопасности не предоставило подробностей о расследованиях и текущем иммиграционном статусе этих 300 человек, сообщают анонимные источники.