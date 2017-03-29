Сотрудницу Госдепартамента обвиняют в препятствовании правосудию

В среду сотрудница Госдепартамента США должна предстать перед федеральным судом в Вашингтоне по обвинению, предъявленному ей в рамках контрразведывательного расследования ФБР, сообщили два официальных лица агентству Reuters.

Согласно официальным данным, Кэндис Клэйборн, арестованная 28 марта, является сотрудницей отдела Госдепартамента, который занимается вопросами Кавказа и региональных конфликтов.

На первой явке в суд ей были предъявлены обвинения в даче ложных показаний в ходе проводимого ФБР расследования. Обвиняемая свою вину не признала.

В опубликованном ФБР обвинительном заключении говорится, что Клэйборн начала работу в Госдепартаменте в 1999 году и тогда же получила допуск к секретной информации. За время службы во внешнеполитическом ведомстве она работала в различных представительствах США за рубежом, включая Китай. Именно там, согласно заключению ФБР, Кэндис контактировала с представителями китайской разведки и получала от них вознаграждения. По данным следствия, Клэйборн знала, что имеет дело с агентами китайской разведслужбы.

Согласно официальному заявлению и. о. пресс-секретаря Госдепартамента Марка Тонера, в случае возникновения подозрений на то, что государственный служащий ненадлежащим образом выполнял свои обязанности или нарушил федеральное уголовное законодательство, что привело к утрате доверия к властям в обществе, ведомство расследует такие обвинения.

«Госдепартамент в полной мере готов изучать ситуацию и сотрудничать с Министерством юстиции и другими правоохранительными ведомствами в проведении расследования по подозрению в любой противоправной деятельности, а также в привлечении виновных к ответственности», – сказал Тонер, порекомендовав обращаться за более подробной информацией в Минюст.