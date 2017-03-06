Директор ФБР просил Минюст опровергнуть обвинения Трампа в прослушке

ВАШИНГТОН – По данным американских медиа, директор ФБР Джеймс Коми просил министерство юстиции публично опровергнуть заявления президента Дональда Трампа о том, что бывший президент Барак Обама прослушивал его телефоны в Башне Трампа (Trump Tower) в Нью-Йорке.

Газета New York Times и телекомпания NBC News сообщили, что Коми полагает, что Трамп выступил с ложными обвинениями, которые намекают на то, что его ведомство занималось незаконной прослушкой.

ФБР и министерство юстиции пока не прокомментировали сообщения СМИ.

Издатель сайта Newsmax Media Кристофер Радди, друг Трампа, написал в воскресенье, что президент заявил ему: «Это будет расследоваться. Все вскроется. Окажется, что я был прав».

По словам Радди, он давно не видел Трампа таким разъяренным.

В субботу президент обвинил Обаму в прослушивании его телефонов за месяц до ноябрьских выборов в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в ход выборов, которое вела предыдущая администрация.

Трамп не представил каких-либо свидетельств в поддержку своих утверждений.

По американским законам, президент не может отдавать распоряжение о прослушивании чьих-либо телефонов. Он должен получить санкцию федерального судьи и представить разумные основания для мониторинга телефонных разговоров гражданина.

Джеймс Клэппер, занимавший должность директора национальной разведки при Обаме, назвал обвинения попросту ложными.

«Никакого прослушивания, направленного против избранного президента, кандидата в президенты или его штаба не было», – заявил Клэппер, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC.

Демократы отвергают обвинения Трампа в адрес бывшего президента, как абсурдные и свидетельствующие о его отчаянии.

«У президента – проблемы, – заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер, выступая в той же программе NBC. – Если он лживо распространяет подобную информацию, это очень неправильно. Это ниже достоинства президентской власти. Это показывает, что президент не знает, как себя вести».

Ведущий демократ в комитете Сената по разведке Марк Уорнер, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS, сказал, что был «удивлен» обвинениями Трампа.

«Выступать с подобными утверждениями без каких-либо доказательств, на мой взгляд, очень безрассудно», – заявил законодатель.

Некоторые республиканцы хоть и не спешат критиковать президента, но, тем не менее, настроены скептично. Сенатор Марко Рубио заявил на канале NBC, что президент «должен ответить, что именно» он имел в виду, когда утверждал, что его телефоны прослушивались.

Член комитета Сената по разведке республиканец Том Коттон заявил Fox News, что обвинения в прослушивании станут частью расследования Сенатом предполагаемого вмешательства России на выборах и контактов штаба Трампа с российскими официальными лицами.

Американская разведка пришла к заключению, что представители России взломали компьютер главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты, после чего организация WikiLeaks опубликовала тысячи электронных писем за несколько недель до выборов. Судя по всему, взлом и публикация были частью усилий России, направленных на то, чтобы помочь Трампу одержать победу над демократом Хиллари Клинтон на президентских выборах.