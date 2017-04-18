Человек, продемонстрировавший совершенное им убийство в Facebook, застрелился

Розыск преступника, объявленный по всей стране, во вторник завершился поимкой мужчины, которого обвиняют в публикации видеозаписи совершенного им убийства в сети Facebook. По сообщению властей, после непродолжительной погони за ним, которую начали полицейские, подозреваемый застрелился.

Предполагается, что Стив Стивенс в Пасхальное воскресенье застрелил пожилого мужчину в Кливленде, штат Огайо, после чего загрузил видео с записью убийства в Facebook и стал скрываться от полиции.

Во вторник утром полиция штата Пенсильвания сообщила в Twitter, что полицейские обнаружили Стивенса в графстве Эри.

«После непродолжительного преследования Стивенс застрелился», – сообщили полицейские.

ФБР включило Стивенса в список опасных преступников и предложило 50 тысяч долларов за информацию, которая приведет к его задержанию.

Предполагается, что Стивенс снял себя на видео во время совершения преступления и опубликовал запись в Facebook вместе с еще одним видео, на котором он признается в убийстве еще 13 человек.

Полицейские, которые вели расследование в отношении Стивенса, заявили, что не нашли доказательств того, что Стивенс действительно убил еще 13 человек.

В интервью CNN мать Стивенса сказала, что сын сообщил ей, что застрелил мужчину, потому что «был зол на его подругу».

По информации полиции жертва убийства раньше работал на литейном заводе. У него осталось 10 детей. Он подбирал алюминиевые банки на дороге, когда Стивенс, предположительно, подъехал на машине и застрелил его.

Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил во вторник, что компания сделает все, что в ее силах, чтобы «предотвратить повторение трагедий, подобных этой».

Выступая на ежегодной конференции компании Facebook по компьютерному обеспечению, Цукерберг выразил соболезнования семье и друзьям человека, убитого Стивенсом.