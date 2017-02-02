Аресты в ФСБ России: точной информации мало, слухов и «сливов» – много

МОСКВА – В российских медиа набирает силу тема произошедших еще в декабре арестов в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России, о которых в конце января рассказал телеканал «Царьград», подконтрольный близкому к Кремлю предпринимателю Константину Малофееву.

«Царьград», опубликовав 25 января рассказ об аресте сотрудников ЦИБ ФСБ Дмитрия Докучаева и его начальника Сергея Михайлова, заявил, что этот арест связан с деятельностью группировки хакеров Shaltay-Boltay, которая с 2013 года получила известность после публикации ею переписки высокопоставленных российских чиновников.

Кроме Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, по обвинению в государственной измене был арестован глава отдела расследования компьютерных инцидентов компании «Лаборатория Касперского» Руслан Стоянов.

Позже российское агентство «Росбалт», часто ссылающееся на источники в правоохранительных органах и спецслужбах России, сообщило, что, по их сведениям, координатора Shaltay-Boltay Владимира Аникеева арестовали еще раньше, в ноябре, и что аресты сотрудников ФСБ действительно могли стать результатом того, что рассказал следователям Аникеев.

1 февраля Лефортовский суд Москвы сообщил, что в рамках дела, по которому проходит Владимир Аникеев, в ноябре 2016-го были арестованы еще двое – Константина Тепляков и Александр Филинов. Им предъявлено то же обвинение, что и Аникееву – в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Основная информация в российских медиа о связях хакеров из Shaltay-Boltay и сотрудников ЦИБ ФСБ была опубликована со ссылкой на источники, официальных подтверждений этих сведений от представителей российской власти не поступало.

Адвокат Иван Павлов: моего подзащитного обвинили в госизмене в пользу спецслужб США

Российский адвокат Иван Павлов рассказал в эксклюзивном интервью «Голосу Америки», что приступил к защите одного из группы обвиненных в государственной измене. Иван Павлов сообщил, что в деле, связанном с громким арестом в ФСБ, «больше трех фигурантов», и добавил, что «в интересах защиты» пока не разглашает имя своего клиента. Он оставил без ответа вопрос, является ли его подзащитный кадровым сотрудником ФСБ.

Адвокат заявил в интервью, что его подзащитный «обвинен по статье 275 (уголовного кодекса России – Д.Г.) – государственная измена, в пользу спецслужб США». Отвечая на вопрос о возможных связях тех, кого обвинили в государственной измене, и группировки хакеров Shaltay-Boltay, Иван Павлов заявил: «У меня таких данных нет. Я документальных свидетельств этого – того, что господин Аникеев имеет отношение к делу, связанному с обвинением в государственной измене ряда сотрудников ФСБ и других лиц – в тех материалах, которые мог посмотреть, не видел».

По словам Ивана Павлова, его подзащитный «не признает вину и отрицает, что совершал действия, в которых его обвиняют». Адвокат уточнил, что его подзащитный находится под стражей в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве – его традиционно использует для следственных мероприятий ФСБ России.

Роман Доброхотов: сотрудников ФСБ могли арестовать за раскрытие Fancy Bear

Шеф-редактор интернет-сайта «Insider» Роман Доброхотов, издание которого рассказывало о материалах, публиковавшихся хакерами из Shaltay-Boltay, говорит, что если принадлежность Владимира Аникеева к хакерской группе ему кажется очевидной, то связь арестов в ФСБ с деятельностью Shaltay-Boltay ничем не подтверждена: «Та часть, которая касается сотрудников ФСБ – конечно, очень мутная. Там мы знаем очень мало, хотя личность этого Михайлова – довольно публичная, он даже участвовал в каких-то пресс-конференциях. Мы знаем, как он выглядит, мы знаем, какими делами он занимался. Но, естественно, мы ничего не можем судить о том, была ли между ним и Shaltay-Boltay какая-то реальная связь».

Роман Доброхотов напомнил, что «Росбалт» связал арест Аникеева с попаданием осенью 2016 года в Интернет переписки Владислава Суркова – помощника президента России, занимающегося странами СНГ и, в частности, Украиной. Тогда за взлом почты Суркова ответственность на себя взяли хакеры из Украины, но «Росбалт» утверждал, что именно Shaltay-Boltay мог изначально добыть эти письма. Доброхотов в этом сомневается: «Знаменитый взлом почты Суркова, которую выложили украинские хакеры, и которую сейчас приписывают Shaltay-Boltay – мы ничего про это не знаем, потому что никогда Shaltay-Boltay не подтверждал причастность к этому. Украинские хакеры тоже отвергли какую-либо причастность Shaltay-Boltay к этому сливу».

При этом шеф-редактор «Insider» говорит, что сама публикация переписки Суркова была для российских властей очень неприятна: «Мы очень подробно анализировали все эти письма, связывались с участниками этой переписки, и они нам подтверждали, что, действительно, были такие письма. В информация, которая была слита, в частности, можно увидеть активное участие Суркова в организации операции по вторжению в Украину, увидеть следы финансирования Россией этого вторжения, увидеть, что использовалась техника, которая есть на вооружении только у России, и никак не могла быть захвачена в Украине. Я могу себе представить, что Сурков лично и руководство государства могли быть очень сильно мотивированы найти тех людей, которые это сделали».

Говоря о возможных причинах ареста сотрудников ФСБ, Роман Доброхотов считает неубедительной версию сотрудничества офицеров российской спецслужбы с хакерами для публикации содержимого почты кремлевских чиновников.

Гораздо более правдоподобной журналист видит следующую версию: «Это может быть связано с атаками хакеров из Fancy Bear на американские серверы, и эта версия кажется достаточно правдоподобной. Если действительно Михайлов и другие лица, которые занимаются информационной безопасностью, в рамках своего вполне рабочего сотрудничества с американскими коллегами помогли им найти какие-то следы хакеров Fancy Bear или других групп, связанных с Россией, то формально они никакой закон не нарушили, государственную тайну не выдали, но политически получается, что они выдали людей, которые работали на Кремль. Если действительно такое произошло, то это вписывается в те комментарии, которые мы получаем».