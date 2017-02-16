Россия – США: что ждет двусторонние отношения?

МОСКВА – В Москве озабочены ужесточением риторики администрации Дональда Трампа по украинской проблеме, вызванной аннексией Россией Крыма и неутихающим конфликтом на Донбассе, и начинают оппонировать президенту США.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что тема возвращения полуострова не будет обсуждаться с кем-либо из-за зарубежных партнеров.

Напомним, так в Кремле отреагировали на заявление пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер о том, что президент США Дональд Трамп занимает «очень жесткую позицию» по отношению к России.

«Президент Трамп очень ясно дал понять, что ожидает от российского правительства деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма, – сказал Шон Спайсер.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил свою позицию.

«Россия отобрала Крым во время правления Обамы. Может, Обама был слишком мягким к России?» – написал он в Твиттере.

К чему может привести начинающаяся словесная баталия между Москвой и Вашингтоном?

Руководитель департамента политологического анализа независимого фонда Центр политических технологий Александр Ивахник уверен, что если действия Трампа пойдут вразрез с интересами Кремля, антиамериканская пропаганда вспыхнет с новой силой.

«Трампа, возможно, по-прежнему будут часто упоминать в российской прессе, но уже со знаком минус, – заметил он в комментарии «Голосу Америки». – И если раньше, по сути, в нашей пропаганде не делалось различий между Обамой и Америкой – это был как бы один и тот же дьявол –то сейчас пытаются провести линию разграничения…»

Политолог напомнил, что Путин уже заявлял, что Россия и США исторически всегда были союзниками.

«Однако, если Трамп проявит себя негативно по отношению к ожиданиям со стороны Кремля, а тем более, предпримет какие-то неблагоприятные действия для России, то начнется обратная кампания, направленная на его дискредитацию, на то, чтобы довести его образ до органичного врага России», – резюмировал он.

В то же время, как представляется эксперту, политический запрос на перемены во взаимоотношениях России и США для Кремля находится в числе приоритетов на одном из первых мест.

В свою очередь, публицист Лилия Шевцова считает, что Трамп в связи с сильнейшей атакой на него со стороны внутренних оппонентов, поддерживаемых СМИ, вынужден теперь вместо выработки курса и стратегии искать пути ликвидации ущерба.

«Трамп и его команда, которая представляет собой нечто хаотическое и неуправляемое, до сих пор пыталась искать выход через нахождение виновных в утечках, – добавила она в интервью «Голосу Америки». – Но этого уже недостаточно. Пришлось менять риторику».

По словам Шевцовой, последние заявления Белого Дома о «жесткости» в отношении Москвы, включая неожиданные проукраинские комментарии его пресс-секретаря Спайсера – «это попытка остановить процесс, который может обернуться катастрофой».

«Трамп решил впервые отказаться от своей позиции, которую упорно защищал до сих пор – «с Россией нужно дружить», – констатирует она. – Возникшая ситуация Титаника, в которой оказался Белый Дом, означает, что президент вынужден отбиваться от подозрений в симпатиях к Кремлю. Но кто знает, что еще может быть выброшено в публичное поле, что вызовет новый скандал с фейерверком?»

Публицист не исключила, что Трампу придется идти на дальнейшее ужесточение риторики в отношении Москвы.

«Вопрос: как усилия по спасению репутации могут повлиять на его внешнеполитические интересы? – продолжила она. – Ведь до сих пор Трамп в качестве своего внешнеполитического приоритета указывал на борьбу с международным терроризмом, подразумевая под ним ислам, и усматривая в России потенциального союзника в совместной битве. Видимо, ему придется отказываться от надежд на исключительное партнерство с Москвой. Ведь ему нужно восстанавливать доверие американской элиты и нейтрализовать фронду, которая использует «русский фактор»».

Вместе с тем Лилия Шевцова сомневается, что это означает переход Трампа к конфронтационной политике в отношении Москвы.

«Вообще говорить о позиции президента, который проповедует крайний постмодернизм, то есть релятивизм в отношении задач и принципов, крайне наивно, – рассуждает она. – Трамп может жонглировать задачами и их имитацией; может совершать противоречивые действия и наслаждаться свободой от рациональности».

Однако Лилия Шевцова предположила, что команда президента попытается ввести его в русло традиционной американской политики либо ограничить его «качели». Кроме того она думает, что в Кремле уже осознают, что президентство Трампа может стать серьезным испытанием для России.