Эксперты: Диалог США и России может начаться с ядерного разоружения

Переговоры о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов должны стать главной темой диалога между Россией и США.

Такое мнение высказали участники круглого стола «Как лидеры США и России могут предотвратить новое ядерное противостояние», состоявшегося в вашингтонском Национальном пресс-клубе.

Срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года, и менее чем через год Москва и Вашингтон должны ликвидировать существующее количество ядерных боеголовок до уровня в 1550 единиц у каждой стороны, а число межконтинентальных баллистических ракет, ракет, размещенных на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках должно уменьшиться до 700 единиц.

В 2013 году администрация президента Барака Обамы предложила Москве начать переговоры о новом соглашении, но российские власти под разными предлогами отказались рассматривать эту инициативу. После начала событий в Крыму и на востоке Украины сотрудничество между ведущими ядерными державами мира было заморожено, и сейчас эксперты опасаются, что планету ожидает новая гонка ядерных вооружений.

«Президент Трамп должен понять, что если мы не сможем заключить новое соглашение по стратегическим вооружениям, по ракетам средней и меньшей дальности, то проблемы в двусторонних отношениях будут только нарастать, – заявил «Голосу Америки» исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дарил Кимбалл (Daryl Kimball). – Именно эти договоры являются основой для того, чтобы (США и Россия) могли начать переговоры по разрешению других проблем, среди которых кризис в Украине, действия России в Сирии, возможное сотрудничество в борьбе с терроризмом, и развертывание (американских) систем противоракетной обороны в Европе, которыми так недовольна Россия».

Выступая на круглом столе, директор Института США и Канады российской Академии наук Сергей Рогов заметил, что большую часть жизни провел в «качестве солдата «холодной войны», а сейчас «как будто помолодел на 30 лет».

«Сейчас вернулись худшие стереотипы холодной войны, и пропаганда все чаще заменяет стратегию, – считает он. – Практически отсутствует нормальный диалог, экономические санкции грозят перерости в экономическую войну, а военное противостояние может закончиться новой гонкой вооружений».

По мнению ведущего эксперта Института Брукингса, бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера (Steven Pifer), ситуация, сложившаяся в американско-российских отношениях «действительно является беспрецедентной».

«Если не будет продлен срок действия договора СНВ-3, то впервые за 50 лет (США и Россия) не будут связаны соглашением о контроле над вооружениями, – уверен эксперт. – Новая гонка вооружений может быть ядерной, и никто не может даже предположить, какой будет реакция на это других стран, включая Китай».

Как отметил бывший посол Германии в Москве, экс-упономоченный правительства ФРГ по контролю над вооружениями Вальтер Шмид (Walter Schmid), отсутствие диалога между ведущими ядерными державами мира является серьезной угрозой европейской безопасности.

«Вы не можете ограничить эту тему обсуждением вопросов размера ядерных и ракетных арсеналов России и США, – считает он. – Проблема куда серьезьнее хотя бы потому, что часть этого оружия направлена на Европу».

В самом начале первого президентского срока Барака Обамы США начали переговоры с Россией о заключении нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, и смогли согласовать все технические детали соглашения менее, чем за год. Правда, по мнению Дарила Кимбалла, это удалось сделать только потому, что вопросы ядерного разоружения являлись приоритетными для прежней администрации Соединенных Штатов.

«Сейчас непонятно, насколько серьезно относится к этой проблеме президент Трамп, – сказал Дарил Кимбалл «Голосу Америки». – В разное время он заявлял, что США располагают большим количеством ядерных боеголовок, чм это необходимо, а в (телефонном) разговоре с президентом Путиным, как сообщали СМИ, назвал договор СНВ «плохой сделкой».

Глава Ассоциации по контролю над вооружениями уверен, что «рано или поздно» администрация США будет вынуждена заняться этой проблемой хотя бы для того, чтобы «снять часть напряженности» в двусторонних отношениях. Но, по его мнению, у Вашингтона и Москвы уже не осталось времени для того, чтобы подготовить новый договор и продолжить процесс сокращения стратегических арсеналов.

«По взаимной договоренности сторон срок действия СНВ-3 может быть продлен еще на пять лет, и я бы предложил сохранить все условия договора и продолжить дальнейшее сокращение числа стратегических боеголовок, – говорит Дарил Кимбалл. – Во-первых, это может быть сделано без ратификации Сенатом или Думой, даст президентам двух стран время для подготовки новых переговоров и сохранит механизмы взаимного контроля».

Кроме этого, по мнению эксперта, «автоматическое продление» действия соглашения позволит устранить еще одно препятствие.

«Новое соглашение подлежит ратификации верхней палатой Конгресса, но сейчас в Сенате США очень сильны антироссийские настроения, так что (администрации) будет очень сложно убедить законодателей пойти на новый договор с Москвой», – считает Дарил Кимбалл.