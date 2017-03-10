ExxonMobil не намерен уходить из России

МОСКВА – Президент России Владимир Путин встретился с новым главой американской нефтяной компании ExxonMobil Дарреном Вудсом (Darren Woods), что в пятницу, 10 марта, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На встрече также присутствовали министр энергетики Александр Новак и корпорации «Роснефть» Игорь Сечин, сообщают СМИ.

«Это очень большая компания, и она является крупным инвестором. Этим объясняется такое особенное отношение (к ней – В.В.)», – приводит Рейтер слова Пескова.

Мы работаем в России уже долгое время. У нас там налажен успешный бизнес, поэтому мы хотим продолжать инвестировать в него

Кроме того, пресс-секретарь сказал, что ExxonMobil «продолжает оставаться активным участником российского рынка и продолжает присутствовать на российском рынке».

Никаких деталей встречи Дмитрий Песков не раскрыл. Иной информации о событии в СМИ тоже не просочилось.

Ранее Даррен Вудс в интервью Forbes заявил, что компанию продолжит инвестировать в РФ, невзирая на санкции, которые также не могут стать препятствием для встреч с российским руководством. «Мы работаем в России уже долгое время.

У нас там налажен успешный бизнес, поэтому мы хотим продолжать инвестировать в него», – сказал он. Вудс пояснил, что компания не намерена уходить из России только из-за предполагаемого конфликта интересов президента США Дональда Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона, который до этого возглавлял ExxonMobil.

Даррен Вудс возглавил ExxonMobil 1 января 2017 года. Это его первый визит в Москву.

Экс-заместитель министра энергетики России Владимир Милов в интервью «Голосу Америки» заметил, что на встрече наверняка обсуждались вопросы возобновления проектов, которые были заморожены из-за санкций.

«Известно, что ExxonMobil активно лоббирует в США снятие (антироссийские) санкций, которые препятствуют этой работы, – добавил он. – Я совершенно точно знаю, что они заинтересованы продолжить эти проекты, и скорее всего, там обсуждались какие-то вопросы по тактике действий в связи с отменой санкций. Лоббирование такой темы – вещь, как вы понимаете, деликатная и публичности не требует, поэтому в СМИ практически никакой конкретики о встрече и не просочилось».

По данным эксперта, ExxonMobil сохранила позиции в России, хотя и испытывает определенные трудности из-за санкций.

Путин, Сечин и ExxonMobil заинтересованы разморозить эти проекты и продолжать сотрудничество

«Компания вышла из ряда проектов, связанных с изысканиями в арктическом шельфе, и из проектов по разработке трудно извлекаемых запасов, которые принято назвать сланцевой нефтью, – подчеркнул он. – Но ExxonMobil, как я понимаю, заинтересована в возобновлении и развитии партнерства с Роснефтью.

У компании есть в России один действующий проект – «Сахалин-1». Он под санкции не подпадает».

Доля ExxonMobil в проекте «Сахалин-1» составляет 30%, «Роснефти» – 20%, японской Sodeco – 30%, а индийской ONGC – 20%.

По оценке Владимира Милова, вопрос, который требует от руководства американской компании именно политического обсуждения в России – это вопрос новых проектов с «Роснефтью», которые заморожены из-за санкций.

Санкции вводила не ExxonMobil. Обсуждать такие вопросы нужно с американской администрацией

«Путин, Сечин и ExxonMobil заинтересованы разморозить эти проекты и продолжать сотрудничество, – утверждает он. – Поэтому есть практически 100-процентная вероятность, что они обсуждали стратегию лоббирования снятия санкций и возобновления совместной работы».

Партнер консалтинговой компании RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин также предположил, что на встрече шел разговор о проектах ExxonMobil в России и о намерениях компании.

«Это совершенно точно должно было стать предметом обсуждения, поскольку у сторон есть нерешенные вопросы, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – В частности, есть просьба Газпрома, который управляет проектом «Сахалин-2», приобрести газ у «Сахалин-1», где оператором выступает компания Exxon Neftegas, дочка ExxonMobil».

А поскольку проекты, связанные с компанией, очень важные, то и решаются спорные вопросы на уровне президента, считает Михаил Крутихин. Он согласен, что вопрос выхода из-под санкций мог обсуждаться, поскольку это «вопрос животрепещущий».

«Но в данном случае от компании абсолютно ничего не зависит, – полагает он. – Санкции вводила не ExxonMobil. Обсуждать такие вопросы нужно с американской администрацией. Конечно, Рекс Тиллерсон совсем не чужой человек для компании.

Но я не могу себе представить, что сегодня, в условиях, когда в США любые контакты с российскими официальными лицами, тем более поиск каких-то компромиссов или соглашений с ними, расцениваются как попытка Кремля оказать влияние на американскую политику, возможны какие-то закулисные игры».

Это чревато очень серьезными последствиями и неприятностями, уверен аналитик. А то, что по итогам встречи с участием Путина стороны не обнародовали пресс-релизы, на его взгляд, лишь подтверждает, что никаких договоренностей достигнуто не было.