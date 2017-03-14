Юлия Самойлова хочет достойно выступить на Евровидении в Киеве

КИЕВ – Российская конкурсантка на песенном конкурсе Евровидение-2017 Юлия Самойлова, кандидатура которой вызвала широкое обсуждение в Украине, рассказала о своем желании достойно выступить в Киеве.

«Это определенный шаг в моей жизни, определенная ступень. Для меня это конкурс песни, на котором я показываю себя и представляю Россию, это большая честь для меня», – отметила она в интервью РИА Новости, опубликованное 14 марта.

Я просто еду на конкурс, и все. Я просто об этом не думаю. Все это в стороне и не очень важно

На вопрос корреспонденту РИА Новости Тамары Ходовой по поводу того, что «обстановка вокруг конкурса достаточно напряженная, прежде всего из-за политической ситуации в мире», Юлия Самойлова ответила, что не задумывалась об этом.

«Я просто еду на конкурс, и все. Я просто об этом не думаю. Все это в стороне и не очень важно. Я пою, моя задача – достойно спеть, представить Россию и самой не опозориться», – подчеркнула Юлия Самойлова.

Напомним, что решение Первого канала отправить от России на международный песенный конкурс Евровидение-2017 в Киев певицу Юлию Самойлову вызвало широкое обсуждение среди украинских политиков, официальных лиц, журналистов и представителей общественности.

в ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой, хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины

Причиной такой реакции стала информация о том, что Юлия Самойлова посещала Крым без согласования с украинской властью после российской аннексии полуострова.

«Представитель России на песенном конкурсе Евровидение-2017 Юлия Самойлова выступала во временно оккупированном Крыму в городе Керчь. Об этом свидетельствует афиша керченского фестиваля «Мир спорта и доброта». Выступление состоялось 27 июня 2015 года на стадионе 50 лет октября», – сообщает сайт украинского телеканала NewsOne.

Официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке 13 марта написала, что «в ответ на многочисленные запросы журналистов по поводу Юлии Самойловой, хочу подчеркнуть: СБУ изучит вопрос и примет взвешенное решение о ее въезде на территорию Украины».

«Подчеркиваю, наша позиция будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности», – отметила Елена Гитлянская.

В Кремле не видят ничего провокационного в выборе Юлии Самойловой в качестве представителя России на песенном конкурсе Евровидение-2017.

«Я бы вовсе не стал употреблять таких слов как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим», – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 марта.

«В Крыму бывали все практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму», – отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли участие Самойловой в концерте на полуострове в 2015 году помешать ей выступить на Евровидении.

Евровидение: Россия и Украина

62-й международный конкурс песни Евровидение-2017 пройдет в украинской столице – Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал пройдет 13 мая. Масштабное музыкальное событие Украина проводит во второй раз. Ранее Евровидение проходило в Киеве в 2005 году.

Дважды в 2004 и 2016 годах украинские исполнители – Руслана (Руслана Лыжичко) и Джамала (Сусана Джамаладинова) побеждали на конкурсах Евровидение. Участник конкурса Евровидение певец Дима Билан принес победу России в 2008 году.

В Киеве на музыкальном конкурсе Евровидение-2017 Юлия Самойлова представит песню Flame is Burning.

А о болельщиках забыли

Политолог Ярослав Макитра говорит о том, что нынешние дискуссии вокруг участия российской конкурсантки затрагивают значительно большее количество вопросов, чем может показаться на первый взгляд.

Необходимо определиться, что для нас важно в первую очередь – политика или культурно-развлекательный аспект

«Важно также отметить, что приезд российской конкурсантки – это один из моментов, а как быть с приездом российских болельщиков, которые будут демонстрировать свою поддержку в Киеве?», – задает вопрос Ярослав Макитра.

Он говорит корреспонденту Русской службы «Голоса Америки», что организаторам конкурса следует определиться, какую цель они хотели бы достичь.

«Необходимо определиться, что для нас важно в первую очередь – политика или культурно-развлекательный аспект. Если – политика, тогда нужно было отказываться от проведения этапа Евровидения в Украине сразу после победы украинской конкурсантки.

А если мы хотим популяризировать Украину в мире, то нужно искать законодательную и юридическую возможности, которые позволили бы российским исполнителям прибыть в Украину на конкурс», – считает Ярослав Макитра.

я думаю, что украинская сторона могла бы пойти на некоторые исключения в данной ситуации и разрешить разовый въезд отдельному человеку

Ярослав Макитра напоминает о том, что песенный конкурс Евровидение – это внепполитический проект, хотя, участники способны демонстрировать свою политическую идентичность.

«Невозможно полностью избежать политической составляющей, но Россия имеет полное право отправлять конкурсантов, которых считает нужным. С другой стороны, есть украинский закон, и он четко распространятся на всех, в том числе и на конкурсантку из России.

Вероятно, мы столкнулись со случаем, когда Россия хотела бы использовать ограниченные возможности Юлии Самойловой. Однако я думаю, что украинская сторона могла бы пойти на некоторые исключения в данной ситуации и разрешить разовый въезд отдельному человеку, а потом уже разбираться с ее позицией.

Иначе мы рискуем войти в «глухой угол» – ситуацию, при которой ни один из российских конкурсантов не сможет к нам попасть. При этом Евровидение в Украине превратится не в конкурс песни, а в конкурс политического перетягивания каната», – объясняет свою позицию Ярослав Макитра.

Ярослав Макитра утверждает, что Украине сложно будет объяснить на Западе запрет на участие российской участницы в песенном конкурсе Евровидение-2017.

Он также считает, что раньше при любых обстоятельствах российские конкурсанты всегда имели поддержку среди украинских зрителей.

«Если украинцы, например, голосуют, исходя из политических мотивов, то в данном случае, они это сделают без накручивания истории вокруг Юлии Самойловой. Мы помним, что даже после Евромайдана россияне всегда набирали голоса украинских зрителей. В этом нет какого-либо противоречия», – говорит Ярослав Макитра.

Без трагедии: о встречной реакции



Украинский политолог Михаил Басараб говорит, что украинский закон обязателен для выполнения и не предполагает каких-либо исключений «для граждан, которые его нарушают».

«В рамках украинского и международного законодательства номинант от России нарушила закон, – она посещала аннексированный Россией Крым. Соответственно, кому-либо, в том числе и этой российской гражданке должно быть запрещен въезд на территорию Украины.

Мы видим иезуитский замысел России и очень жаль, что кремлевская пропаганда использует человека с ограниченными возможностями для проведения своих пропагандистских диверсий

В такой позиции нет ничего личного, мы должны действовать исключительно в рамках буквы украинского закона. У нас не может быть исключений для граждан, которые нарушают законы, при этом учитывать, что у них есть статус, – и они номинированы на международный конкурс или обладают ограниченными возможностями», – говорит Михаил Басараб корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Михаил Басараб считает, что поблажки и исключения в подобного рода случаях могут создать серьезный прецедент и привести «ко многим злоупотреблениям».

«Мы видим иезуитский замысел России и очень жаль, что кремлевская пропаганда использует человека с ограниченными возможностями для проведения своих пропагандистских диверсий. Это расчет именно на то, что Украина запретит въезд для этой гражданки, создаст основания для российской истерики в западных медиа: мол, Украина политически мотивированно преследует российских граждан, у которых есть право выступать на Евровидении», – подчеркивает Михаил Басараб.

Михаил Басараб считает, что российская сторона прибегла к аморальным методам, фактически, используя особенности российской конкурсантки.

«Понятно, что в моральном аспекте человек с ограниченными возможностями имеет некоторые преимущества перед другими конкурсантами. И это, наверное, по замыслу россиян, дает некоторую фору в шансах на победу в Евровидении. Для России такая возможность была бы принципиальным моментом, чтобы российская конкурсантка победила в Украине», – подчеркивает Михаил Басараб.

Вместе с тем, Михаил Басараб не склонен драматизировать ситуацию, если после вероятного запрета на въезд с украинской стороны для российского участника последует ответная реакция Кремля в отношении украинских артистов.

«Не вижу в этом никакой трагедии или проблемы. Считаю, что сознательные украинские граждане – певцы и спортсмены должны воздерживаться от поездок в Россию и всячески высказывать свой протест, в том числе, отказом от участия в конкурсах и соревнованиях на территории России. Это будет демонстрацией протеста против военных преступлений Кремля на территории Украины», – утверждает Михаил Басараб.