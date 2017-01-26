Европейский университет в Санкт-Петербурге может быть выселен

Европейский университет в Санкт-Петербурге продолжают преследовать неприятности. В конце минувшего года над вузом нависла угроза отзыва лицензии. А вскоре после того, как ситуация, вроде бы, разрешилась, руководство Европейского университета получило предписание в пятидневный срок освободить занимаемые помещения. Причем, сообщение об этом было получено перед самым началом новогодних каникул.

Выяснилось, что комитет имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга подал в городской арбитражный суд иск о выселении Европейского университета. Об этом на срочно созванной пресс-конференции в региональном отделении информационного агенства ТАСС рассказал ректор вуза Олег Хархордин. В качестве ответной меры руководство Европейского университета подало в арбитражный суд исковое заявление к Комитету имущественных отношений и попросило ввести обеспечительные меры на внесение изменений в Росреестре. В суде оба ходатайства были удовлетворены, а на 15 марта назначено разбирательство в суде первой инстанции.

По словам Хархордина, согласно договору, заколюченному три года назад, срок аренды помещений в доме 3А по Гагаринской улице заканчивается в 2063 году. «Только при таких условиях мы могли выходить на особого рода инвестиционный проект», – поясняет ректор Европейского университета. И продолжает: «Конкретно это означает адаптацию здания к современным образовательным и научным целям. А сейчас у нас до 20% не используется – это сырые казематы царского времени, которые надо радикально перестраивать».

Это – проект абсолютно не коммерческий, он полезен для города, для страны, для науки

Был проведен международный тендер на внутреннее переустройство здания, победителем стал Жан-Мишель Вильмотт – французский архитектор, позже получивший известность, как автор русской церкви в Париже. При этом, как подчеркивает Олег Хархордин: «Это – проект абсолютно не коммерческий, он полезен для города, для страны, для науки». Ориентировочная стоимость переоборудования Европейского университета – около 2,4 млрд. рублей, и теперь этот проект может быть похоронен. «Строек такого уровня в Санкт-Петербурге нет, и нам не очень понятно, почему город, который занимался развитием этого проекта последние три года, вдруг поменял свое мнение», – недоумевает ректор Европейского университета.

«Чиновники рабортают по формуле Черномырдина»

В ответ на просьбу корреспондента «Голоса Америки» пояснить, как комитет имущественных отношений аргументирует свой иск против известного вуза, Олег Хархордин рассказал, что, с точки зрения городской администрации, Европейский университет нарушил условия договора аренды. На самом же деле, условия были изменены в апреле 2015 года, то есть, уже после заключения договора. Однако поводом для иска комитета имущественных отношений стало заявление «группы инициативных граждан», среди которых значится и депутат Государственной Думы Виталий Милонов. С тех пор в университете прошло одиннадцать проверок, девять из которых закончились безрезультатно. «Но две, которые касались перепланировок, привели к некоторым юридическим последствиям», – подчеркнул Хархордин.

Беседуя с корреспондентом «Голоса Америки» по окончании пресс-конференции, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, член Российской академии наук Николай Вахтин заметил: «К сожалению, чиновники, которые должны бы заниматься проверкой повышения качества образования, сами не обладают достаточным уровнем знаний, и они привыкли работать, как умеют. То есть – читают бумаги, отыскивают несоответствие букве законов, но при этом они абсолютно ничего не понимают в высшем образовании, тем более в том, что касается социальных наук», – констатирует профессор Вахтин, который является одним из соучредителей Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Просто, получается, по формуле Черномырдина – вроде, хотели, как лучше, а получается, как всегда

При этом, член РАН считает, что никакой политической подоплеки в нынешних гонениях на ВУЗ нет, как нет и злого умысла. «Просто, получается, по формуле Черномырдина – вроде, хотели, как лучше, а получается, как всегда», – разводит руками ученый.

При этом, Николай Вахтин подчеркивает, что уничтожить Европейский университет невозможно. «И это все должны понимать, потому что он имеет очень серьезную российскую и международную репутацию. Он очень востребован. Это – действительно один из лучших частных университетов страны, а, может быть, и не только частных. Поэтому ему можно только сильно осложнить жизнь, можно, как в 2008 году лишить его возможности преподавания. Но мы тогда нашли выход, найдем его и сейчас», - уверен Николай Вахтин.

Но, как бы то ни было, из-за неопределенного будущего Европейский университет несет убытки. Так, в феврале сюда должна была приехать группа американских студентов, каждый из которых платит за семестр порядка $17 тысяч. Теперь же их приезд откладывается, по крайней мере, до осени.

Попытка рейдерского захвата?

Напомним, в 2008 году деятельность университета была на время приостановлена после проверок пожарной охраны. Кстати, и тогда, и сейчас представители городской общественности усматривали в гонениях на вуз политическую подоплеку. Дело в том, что в стенах Европейского университета неоднократно проходили семинары и конференции с участием западных экспертов, а во время дискуссий рассматривались перспективы экономического развития России и обсуждались трудности построения демократического общества в стране.

Кстати, проверка здания Европейского университета сотрудниками пожарной инспекции в начале 2008 года была проведена вскоре после получения вузом крупного зарубежного гранта. Кроме того, тогдашний заместитель руководители Администрации президента РФ Владислав Сурков прямо высказывал недовольство деятельностью университета. Вместе с тем, по свидетельству Олега Хархордина, «никаких закулисных рекомендаций, типа “ребята, не делайте того-то, и тогда проблем не будет”, как это было в 2008 году, сейчас нет».

Говоря о нынешней ситуации, ректор Европейского университета подчеркнул: «мы надеемся, что она разрешится положительным исходом в нашу пользу, и что судебная система поможет реализовать наши законные интересы».

В поддержку Европейского университета выступил и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. В заявлении, опубликованном на сайте вуза, он отмечает, что университет «является одним из самых успешных мероприятий по защите России от «утечки мозгов», в первую очередь гуманитарных, от которых зависят судьбы XXI века».

Среди возможных причин атаки на ЕУСПб можно видеть и попытку рейдерского захвата

Вместе с тем, Пиотровский отмечает, что высокие рейтинги ЕУСПБ в своем сегменте образования, большое количество опубликованных в прессе работ профессоров европейского университета и тот факт, что фонд его целевого капитала является одним из самых крупных в России – вызывает раздражение конкурентов. «Среди возможных причин атаки на ЕУСПб можно видеть и попытку рейдерского захвата», – пишет Михаил Пиотровский. И заключает: «жесткий отзыв лицензии (Европейского университета – А.П.) ставит под сомнение всю систему санации ВУЗов и, главное, резко понижает конкурентные преимущества России в мире образования».