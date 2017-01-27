Отношения США и Европы при Трампе: мнения европейских политиков

СТРАСБУРГ – Несмотря на то, что решения Дональда Трампа, принятые им в течение первых дней его президентства, бурно обсуждаются европейской прессой, сам президент США упоминался с трибуны сессии ПАСЕ лишь один раз.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбъерн Ягланд, выступая в 24 января перед депутатами Ассамблеи с критикой нарастания популистских тенденций в мире, сказал: «Уже течение нескольких недель многие в Европе отчаянно гадают, что приход Дональда Трампа в Белый дом – как они говорят, при поддержке Кремля – будет означать для демократических ценностей. Но разве демократия настолько слаба, что для ее судьбы могут быть решающими такие повороты? Мы должны меньше тратить времени на то, чтобы беспокоиться по поводу происходящего на той стороне Атлантики, и больше времени посвящать самим себе».

Несмотря на этот призыв, европейские политики по-прежнему внимательно следят за первыми шагами нового руководства Соединенных Штатов, при этом явно неохотно их комментируя. Для большинства из них неделя Трампа в президентском кресле – это слишком короткий срок для выводов.

Австрийский депутат, социалист Стефан Шеннах говорит о будущих отношениях Соединенных Штатов и европейских стран с опасением и иронией: «Трудно говорить о будущих отношениях США и Европы, потому что новый президент США очевидно, принимает решения, исходя из своих эмоций, и каждый день мы не знаем, в каком он настроении. Вполне возможно, что он способен обучаться, а его жена может ему что-то объяснить по поводу культуры и политики в Европе».

При этом австрийский депутат уверен, что страны Европы должны сейчас объединиться для проведения согласованной политики: «Для Европы это все еще и шанс – поскольку отношения с США сейчас могут быть слабыми, то для европейцев становится важнее, чем раньше, иметь единую позицию по различным вопросам и выступать совместно, делая европейское единство еще более крепким. И, пожалуй, это не только шанс – это жизненная необходимость».

Стефан Шеннах отмечает, что единства Европы добиться будет сложно: «Этот шанс использовать будет непросто: у нас сейчас и в Европе очень много популистов, и мы видим, что власти в Польше или Венгрии сейчас хотят все время поступать по-своему. Великобритания, как мы видим, также ищет пути выхода из сложной ситуации по-своему, это, как говорится, особый случай. Но, тем не менее, мы должны найти некий стержень, некий способ, чтобы мочь воздействовать на те страны, в которых популисты находятся в руководстве».

Член парламента Нидерландов, глава «Группы объединенных левых» в ПАСЕ Тини Кокс считает, что сейчас прогнозы относительно того, как сложатся отношения Вашингтона с европейскими столицами при президенте Трампе, давать просто не стоит: «Как раз опытным политикам сейчас нужно подождать с прогнозами, не нужно пророчествовать. В наших отношениях может случиться разное, я надеюсь, что плохих вещей не будет, и желаю Дональду Трампу всего хорошего, так же, как и европейским лидерам. Надо подождать».

Эстонский парламентарий Ээрик-Ниилес Кросс, член Европейского альянса либерал-демократов, «Трамп выглядит как человек, намеренный нарушать правила, ему явно нравится шокировать истеблишмент, он уже приступил к выполнению обещаний, которые он дал в ходе избирательной кампании. Про эти обещания многие думали, что где то-там, на уровне избирательной кампании, они и останутся, но сейчас они становятся реальностью».

По словам политика из Эстонии, «для европейцев и, в частности, для НАТО сейчас главный вопрос – что произойдет с отношениями между Америкой и ее союзниками».

«Но даже если мы сейчас видим некоторые признаки того, что Трамп еще не вполне определился с тем, какими он эти отношения видит, на настоящий момент он пока не сделал ничего такого, что могло бы повредить Североатлантическому Альянсу. Так что, нам остается надеяться, что так будет и дальше, несмотря на наступившие очень неспокойные времена» – говорит Эерик-Ниилес Кросс.

Другой парламентарий из стран Балтии высказывается по поводу Дональда Трампа гораздо более определенно. Заместитель руководителя делегации Литвы в ПАСЕ и член центристской Европейской народной партии Эгидиюс Варейкис – давний сторонник недавно вступившего в должность президента США.

В интервью «Голосу Америки» Эгидиюс Варейкис говорит, что еще полгода назад предлагал коллегам-парламентариям позитивно отнестись к возможному приходу Трампа в Белый дом: «То, что многие называют у него «несистемной политикой», я называю – «новая политика». Еще летом, за четыре месяца до выборов, я говорил, что Трампа не надо бояться. Я вижу много сходства с Рональдом Рейганом. Все президенты США хотят построить хорошие отношения с Россией. Этого тоже не надо бояться – самые важные договоры с Россией подписал тот же самый Рональд Рейган, и в конце концов, для нас, литовцев, все вышло очень хорошо. Российская политика и Барака Обамы, а перед этим Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего не была очень успешной».

Литовский парламентарий считает, что Европе нужно стать более интересным для США партнером: «Чем больше Америки в Европе, тем лучше для нас, для стран Балтии. Америке нужны союзники в Европе, такие союзники, на которых можно полагаться. Не Америка должна стать частью наших интересов – мы должны сейчас стать частью интересов Америки. Тогда на географию стран Балтии можно посмотреть совсем с другой стороны: это будет не самое уязвимое место, а может быть, самое выдвинутое вперед место для НАТО, с которого начинается западная цивилизация».