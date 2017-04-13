ЕСПЧ установил, что Россия не обеспечила должной защиты жертвам Беслана

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти не смогли обеспечить адекватную защиту жертвам захвата школы в Беслане в 2004 году, в результате которого погибли более 300 человек.

Более половины убитых заложников были детьми.

В постановлении суда, принятом в четверг, говорится, что власти не предприняли необходимых превентивных мер для спасения жизни людей.

«Власти располагали достаточно конкретной информацией о планируемом в регионе террористическом акте против образовательного учреждения, – отметил европейский суд. – Тем не менее, не были предприняты достаточные шаги для того, чтобы пресечь сбор и подготовку террористов, их передвижение в день нападения; не были усилены меры безопасности в школе; ни администрация школы, ни население не были предупреждены об угрозе».

В документе отмечается, что применение спецслужбами танковых пушек, гранатометов и огнеметов отразилось на числе жертв среди заложников. Суд также указал, что власти не усилили меры безопасности, несмотря на имевшуюся информацию о существующей угрозе школам в этом районе.

«Суд обязал Российскую Федерацию выплатить заявителям сумму в общем размере 2,955 миллиона евро в качестве компенсации морального вреда, и 88 тысяч евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек», – говорится в пресс-релизе суда.

Группа из более 30 вооруженных лиц захватила школу №1 в Беслане утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки по случаю начала учебного года. Захватчики загнали в школьный спортзал более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. В течение трех дней людей насильно удерживали в школе, отказывая им в воде и еде. Операция по освобождению заложников началась 3 сентября.

В результате спецоперации погибли 334 человека, в том числе 318 заложников, включая 186 детей. Кроме того, погибли десять спецназовцев, двое сотрудников МЧС и 15 сотрудников милиции. Более 800 заложников, сотрудников спецслужб и военнослужащих получили ранения.

Кремль быстро отреагировал на постановление ЕСПЧ, назвав его «абсолюно неприемлемым».

«Нам невозможно согласиться с такой формулировкой – стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов», – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он указал, что список стран, которые подвергаются атакам террористов, «растет, к сожалению, регулярно». «Поэтому такие формулировки, конечно, для той страны, которая подверглась нападению, являются абсолютно неприемлемыми», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, будет ли РФ исполнять решение ЕСПЧ, Песков заявил: «Все необходимые решения будут выполняться».