Риторика Трампа о методах борьбы с терроризмом вызвала острую реакцию в Европе

Возвращение запрещенных техник допроса, в том числе пыток утоплением, открытие упраздненных секретных зарубежных тюрем ЦРУ для подозреваемых в терроризме – жесткая риторика президента Трампа по вопросу борьбы с терроризмом и сообщения американских СМИ о том, что его администрация может возобновить контртеррористическую программу, встретившую осуждение со стороны всего мира, вызывает в Европе все больше беспокойства по поводу новой американской администрации.

В Лондоне эти новости вызвали резко негативную реакцию, осложнив предстоящую поездку премьер-министра Терезы Мэй в Вашингтон, где она собирается начать процесс укрепления отношений между выходящей из ЕС Великобританией и США.

Высокопоставленные члены правящей Консервативной партии и лидеры оппозиции наряду с влиятельными знаменитостями, в числе которых автор книг о Гарри Поттере Джоан К. Роулинг, раскритиковали недавние заявления Трампа о том, что «пытки работают».

Их также возмутили сообщения американских СМИ о том, что американская администрация рассматривает возможность вновь открыть секретные зарубежные тюрьмы ЦРУ для подозреваемых в терроризме.

Сообщения об этом основаны на проекте президентского указа, из которого следует, что Трамп может распорядиться о пересмотре практик допроса подозреваемых в терроризме.

The New York Times и The Associated Press на этой неделе сообщили, что в их распоряжении оказались копии этого документа, который, по их словам, циркулирует в высших кругах власти, однако пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подчеркнул, что этот документ исходил не из Белого дома.

Он не дал никаких дополнительных объяснений по поводу происхождения или авторства документа. «Я понятия не имею, откуда он взялся», – сказал Спайсер журналистам.

Однако газета The New York Times вечером в среду сообщила, что, по словам трех анонимных источников в администрации, Белый дом распространил документ среди членов Совета по национальной безопасности во вторник утром. Спайсер ранее на этой неделе подвергся критике за неточные или откровенно неверные высказывания.

Британский законодатель-консерватор Эндрю Тайри призвал Мэй при встрече с Трампом четко дать понять, что Великобритания не будет содействовать пыткам и деятельности секретных тюрем. «Встретившись с ним в пятницу, подчеркнет ли премьер-министр, что она ни при каких обстоятельствах не позволит вовлечь Великобританию в содействие пыткам, как случилось после 11 сентября?» – заявил он в среду, выступая в Палате общин.

В ответ на это Мэй заявила: «Я могу заверить моего глубоко уважаемого друга, что у нас очень четкая позиция по вопросу о пытках. Мы не санкционируем пытки и не участвуем в их применении, и наша позиция останется неизменной».

«Нельзя лидировать на мировой арене, агитируя за пытки», – написала в «Твиттере» консерватор Сара Уолластон.

Лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Мэй «постоять за ценности нашей страны, когда она встретится с Дональдом Трампом, и выступить против его высказываний в поддержку пыток, которые являются бесчеловечной и незаконной практикой, которая приводит к получению ложной информации».

Выезжая в США, Мэй подчеркнула, что не побоится откровенно обсуждать с Трампом те вопросы, по которым их позиции расходятся, напомнив, что и ранее критиковала его высказывания о мусульманах и женщинах.

Европейские лидеры также незамедлительно высказались против применения пыток и использования секретных тюрем. Они предупредили, что любое возвращение к контртеррористической программе, существовавшей при администрации республиканца Джорджа Буша-младшего, ослабит сотрудничество между США и Европой в сфере борьбы с терроризмом, в том числе действующие соглашения по обмену разведданными.

По словам аналитиков, даже если бы европейские правительства захотели помочь в создании секретных тюрем, с правовой точки зрения сделать это было бы очень сложно.

Европейский суд по правам человека в последние годы вынес несколько постановлений по делам, связанным с заключенными Гуантанамо и сотрудничеством между США и Европой во времена Буша.

Польша, Италия и Македония столкнулись с юридическими претензиями из-за своего участия в программе задержания подозреваемых особой важности, которую проводило ЦРУ при Буше. Так, ЕСПЧ обязал Польшу выплатить компенсацию в размере 262 000 долларов двум заключенным Гуантанамо, которых пытали на ее территории.

По словам аналитиков, постановления ЕСПЧ по сути лишают европейские страны возможности сотрудничать с контртеррористической программой США, если в ней будут применяться пытки или унизительное обращение, которое суд приравнял к пыткам, или практика чрезвычайной передачи, когда иностранцев, подозреваемых в терроризме, тайно высылают в страну с менее строгими правилами относительно гуманного обращения с заключенными.

«Хотя в 47 странах, входящих в Совет Европы, решения ЕСПЧ соблюдаются с разной степенью строгости, давление прессы и политических сил может означать, что государствам, гордящимся своим уважением к правам человека, может быть с политической точки зрения непросто сотрудничать с администрацией Трампа, если она приобретет дурную славу, связанную с применением пыток, негуманного или унизительного обращения», – отмечает аналитик из Оксфордского университета Брайан Чанг.

Секретные тюрьмы и чрезвычайная выдача остаются крайне щекотливыми темами для европейских правительств, которые подверглись шквалу критики, когда об их сотрудничестве с программой Буша стало известно широкой общественности. Министрам правительства Тони Блэра, в том числе Джеку Стро, который, будучи министром внутренних дел, подписывал документы о выдаче нескольких подозреваемых, до сих пор предъявляют иски в британских судах за сотрудничество с программами ЦРУ.

Во французских и испанских судах идут аналогичные процессы. Ранее в этом году генерал Джеффри Миллер, ранее командовавший силами США в заливе Гуантанамо, проигнорировал повестку от французского суда по иску гражданина Франции Мурада Беншеллали, который был заключенным Гуантанамо.

Администрация Джорджа Буша-младшего санкционировала применение жестких методов допроса после терактов 11 сентября. И хотя вскоре эта практика прекратилась, формальный запрет на проведение допросов с пристрастием был введен только после вступления в должность президента Обамы в 2009 году.

Начиная с 2006 года, Совет Европы инициировал несколько расследований, чтобы установить, какие секретные тюрьмы ЦРУ существовали в Европе. Один из комитетов Европарламента также проводил расследование по этому вопросу, но продвинулся недалеко, в связи с чем в прошлом году Европарламент осудил те государства-члены блока, которые чинили препятствия следствию.

По данным Европарламента, в программах ЦРУ участвовали Литва, Польша, Италия и Великобритания. Согласно отчету Сената США о пытках, который был обнародован в 2014 году, бывший президент Польши Александр Квасьневский дал согласие на размещение секретной тюрьмы в его стране.