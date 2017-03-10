Лидеры Евросоюза не договорились о сроках интеграции

Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о сроках завершения интеграционных процессов для различных стран ЕС. Ожидается, что эти споры продолжатся и в ходе Брюссельского саммита организации, который откроется в этом месяце.

Концепция «быстрого» и «медленного» членства в ЕС в начале марта была предложена председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По его мнению, разные государства, входящие в Союз, могут устанавливать для себя различные сроки для завершения интеграционных процессов и в экономической, и в политической сфере.

«Даже внутри единой валютной системы мы видим, что только 10 стран из 19 официально приняли евро в качестве общей валюты», - пояснил он, добавив, что принятие новой концепции позволит избежать конфликтов между членами ЕС.

Инициативу Юнкера уже поддержали правительства Франции, Германии и Италии. В числе наиболее заметных противников оказалась Польша.

Власти этой страны опасаются, что любые изменения в ЕС могут привести к сокращению объемов финансовой помощи. Сейчас именно Варшава является главным получателем субсидий Евросоюза: в 2015 году, например, польские власти получили 14,2 миллиарда долларов.

В ходе заседания премьер-министр Польши Беата Шидло прямо обвинила президента Франции Франсуа Олланда в попытке шантажа в связи с поддержкой инициативы Юнкера.

«Если кто-то позволяет себе заявления о том, что мы не получим денег, если не будем вести себя как положено, мы не будем молчать!», - сообщила она.