Европа в годовщину аннексии подтвердила, что никогда не признает Крым российским

«Три года спустя после незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь Российской Федерацией Европейский Союз остается твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины.

Европейский Союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права» - говорится в распространенном 17 марта заявлении Верховного представителя ЕС Федерики Могерини в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма Россией.

За прошедший год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря

Аннексия полуострова, совершенная Россией в 2014 году, названа в документе «прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка, который обеспечивает единство и суверенитет всех государств».

ЕС обратился к странам-членам ООН «рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262», которая подтвердила территориальную целостность Украины. Евросоюз отметил, что «не признает ни проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове, ни избранных местных или национальных представителей».

Руководство ЕС обеспокоено ситуацией, сложившейся в Крыму при российской оккупации: «За прошедший год продолжающаяся милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове продолжила ухудшаться.

Права крымских татар были серьезно нарушены закрытием крымско-татарских СМИ, запретом деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и преследованием его лидеров. Адвокатам, как например: Эмилю Курбединову и Николаю Полозову, защищающим права крымских татар и тех, кто не признает незаконную аннексию, были предъявлены уголовные обвинения».

Европейцы призвали Россию освободить первого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, снять обвинения с заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова и соблюдать право на правовую помощь. «Помимо этого, ЕС вновь призывает к незамедлительному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко и всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права» – сказано в документе.

Днем ранее, 16 марта, Европейский парламент принял на пленарном заседании в Страсбурге резолюцию «Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму», в которой подчеркнул, что «без выполнения требования о безоговорочном освобождении всех украинских граждан, заключенных в тюрьмы в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам Минские соглашения не могут считаться выполненными».

«По меньшей мере 62 украинских гражданина были незаконно привлечены к ответственности по политическим мотивам российскими правоохранительными органами, 49 из которых являются жителями Крыма... по меньшей мере сто украинцев находятся в заложниках в ужасающих условиях поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами в Донецкой и Луганской областях Украины» - говорится в документе.

Резолюция поименно упоминает тридцать человек — украинских активистов, крымских татар, других украинских граждан — удерживаемых Россией под стражей или уже в заключении по приговору суда, которых Европарламент требует немедленно освободить. Также документ требует от России прекратить преследование Мыколы Семены — крымского журналиста, которого российские власти ограничили в передвижении.

Европарламент, так же, как и исполнительная власть ЕС, заявил о поддержке территориальной целостности Украины и непризнании аннексии Крыма, осудил явное нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, и выразил глубокую озабоченность в связи с продолжением милитаризации Крымского полуострова Россией.

Европейские парламентарии напомнили России в своем заявлении, что Москва, контролирующая Крым, «по международным законам обязана обеспечивать защиту прав человека на полуострове». Они призвали открыть доступ в Крым международным организациям и независимым экспертам ОБСЕ, ООН, Совета Европы, правозащитникам и независимым медиа.

Парламент Евросоюза также обратился к Совету ЕС с настоятельным призывом «изыскать способы поддержки Украины в Международном Уголовном Суде в деле привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и актов дискриминации в отношении этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму».