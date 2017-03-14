Суд ЕС признал законным запрет на ношение мусульманских платков на работе

Вердикт Европейского суда был вынесен накануне выборов в Нидерландах, где тема мусульманской иммиграции стала одной из главных
Работодатели могут запрещать сотрудникам носить видимые религиозные символы, постановил во вторник Европейский суд.
Это первое решение высшей судебной инстанции ЕС в деле о ношении мусульманских женских головных платков на рабочем месте.
Решение суда появилось накануне выборов в Нидерландах, где тема иммигрантов-мусульман стала одной из ключевых.
Европейский суд вынес объединенный вердикт по делам двух женщин – во Франции и Бельгии, – уволенных за отказ снимать на работе головные платки.
«Правило внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых атрибутов политического, философского и религиозного характера, не является прямой дискриминацией», – говорится в решении суда.
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