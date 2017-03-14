Суд ЕС признал законным запрет на ношение мусульманских платков на работе

Работодатели могут запрещать сотрудникам носить видимые религиозные символы, постановил во вторник Европейский суд.

Это первое решение высшей судебной инстанции ЕС в деле о ношении мусульманских женских головных платков на рабочем месте.

Решение суда появилось накануне выборов в Нидерландах, где тема иммигрантов-мусульман стала одной из ключевых.

Европейский суд вынес объединенный вердикт по делам двух женщин – во Франции и Бельгии, – уволенных за отказ снимать на работе головные платки.

«Правило внутреннего распорядка, запрещающего ношение видимых атрибутов политического, философского и религиозного характера, не является прямой дискриминацией», – говорится в решении суда.