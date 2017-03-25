Евросоюз отмечает 60-летие Римского договора

В субботу Евросоюз отмечает 60-ю годовщину подписания Римского договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). Празднование этой даты омрачено тем, что через четыре дня Великобритания начинает официальный процесс выхода из блока.

Представители 27-ми стран ЕС встретились в Риме, чтобы подписать новую декларацию на Капитолийском холме – именно здесь в 1957 году 6 государств-основателей подписали Римский договор, который положил начало Европейскому экономическому сообществу.

«Сегодня у вас есть возможность доказать, что вы – лидеры Европы, что вы бережете великое наследие, созданное героями европейской интеграции 60 лет назад», – сказал президент ЕС Дональд Туск.

Европейские лидеры подтвердили приверженность блоку и дальнейшему сотрудничеству и заявили, что «Европа – это наше общее будущее». В то же время, в атмосфере витала обеспокоенность в связи с тем, как выход Великобритании из ЕС повлияет на будущее блока.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не присутствовала на прошедшем в субботу саммите. В этот день десятки тысяч противников и сторонников Европы, включая противников Брексита, вышли на демонстрации.

На самой встрече предметом разногласий стала концепция «Европы разных скоростей», которая предусматривает возможность для разных стран придерживаться различных темпов развития и интеграции и внедрять определенную политику в разное время.

«Мы будем действовать вместе, но в случае необходимости, двигаясь в одном направлении, мы можем делать это разными темпами» – именно такой подход станет дополнением соглашения, которое определяет политику ЕС. Эта концепция, предложенная Германией и Францией, вызвала протест ряда восточноевропейских государств-членов ЕС.

Премьер-министр Польши Беата Шидло, которая совсем недавно резко выступила против решения других лидеров Евросоюза переизбрать ее предшественника Дональда Туска на должность президента ЕС, согласилась подписать договор только в самом конце саммита, напомнив, что выступает против идеи «Европы многих скоростей».

Греция также затягивала подписание документа в надежде добиться упоминания в новом соглашении социальных гарантий.

В Риме, и непосредственно в районе места проведения саммита – Палаццо деи Консерватори, усилены меры безопасности. Это связано в том числе и с недавним терактом в Лондоне.