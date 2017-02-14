Хьюг Мингарелли: санкции должны сохраняться до полного выполнения «Минских соглашений»

КИЕВ – Украина в Донбассе стала жертвой иностранной агрессии, и антироссийские санкции за это должны быть сохранены до полного выполнения «Минских соглашений».

То, что происходит на Донбассе, не является гражданской войной. Вы являетесь жертвами иностранной агрессии, поэтому санкции, наложенные за то, что происходит на Донбассе, должны сохраняться до тех пор, пока «Минские соглашения» не будут полностью выполнены

Об этом в Киеве 14 февраля заявил глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли (Hugues Mingarelli).

«То, что происходит на Донбассе, не является гражданской войной. Вы являетесь жертвами иностранной агрессии, поэтому санкции, наложенные за то, что происходит на Донбассе, должны сохраняться до тех пор, пока «Минские соглашения» не будут полностью выполнены», – сказал Хьюг Мингарелли, сообщает Украинское национальное информационное агентство.

По словам Хьюга Мингарелли, в Евросоюзе убеждены, что Украина заслуживает независимости, суверенитета и территориальной целостности, и намерены отстаивать эти принципы.

Хьюг Мингарелли отметил, что в Евросоюзе поддерживают план, разработанный министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, который был утвержден правительством республики две недели назад.

Мы очень обеспокоены поступающей к нам информацией о присутствии российских вооружений и военного личного состава в зоне контроля сепаратистов

По словам парламентского секретаря Мальты по председательству в Евросоюзе Иана Борга (Ian Borg), Россия несет прямую ответственность за события на востоке Украины. Об этом он заявил 14 февраля в Страсбурге, выступая на пленарной сессии Европейского парламента, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

«Мы очень обеспокоены поступающей к нам информацией о присутствии российских вооружений и военного личного состава в зоне контроля сепаратистов», – подчеркнул представитель мальтийского председательства Совета Евросоюза.

Иан Борг отметил, что «санкции для Европы – не самоцель, а инструмент».По его словам, ограничения против России будут действовать до тех пор, пока не будут выполнены «Минские договоренности», отмечает «Интерфакс».

Санкции до выполнения «Минских соглашений»

Руководитель Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков говорит о том, что представители Европейского Союза прямо заявляют о том, что санкции будут продолжаться до полного выполнения «Минских соглашений».

«Сегодня мы не видим другого возможного пути решения конфликта на востоке, кроме как полноценного и полномасштабного выполнения «Минских соглашений». Относительно того, зависит ли позиция Европейского Союза по вопросу антироссийских санкций от внутриполитических процессов в Украине, можно сказать кратко – безусловно», – говорит Сергей Быков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Однако, не исключено, что в отношении Украины могут произойти определенные изменения со стороны европейских партнеров, в случае, если будут избраны, «инакомыслящие» политики в результате выборов, например, в Германии и Франции

Сергей Быков считает, что абсолютное большинство украинских политиков, в том числе на государственном уровне, а также лидеры парламентских партий придерживаются мнения, что «Минск-2» необходимо выполнять, поскольку он позволяет сохранить жизни украинских граждан по обе линии разграничения.

«Однако, не исключено, что в отношении Украины могут произойти определенные изменения со стороны европейских партнеров, в случае, если будут избраны, «инакомыслящие» политики в результате выборов, например, в Германии и Франции. В таком случае, мы можем увидеть другое отношение к Украине», – подчеркивает Сергей Быков.

Европейские политики, по мнению Сергея Быкова, ожидают эффективных реформ в стране, которая на протяжении нескольких лет декларирует желание побороть коррупцию и модернизировать экономику.

«Безусловно, украинские политики своим бездействием оказывают «медвежью слугу» европейским партиям, которые поддерживают Украину. Таким образом, европейские политики, поддерживающие Украину, которая никак не поборет коррупцию и не способна к проведению эффективных реформ, в глазах своих обывателей теряют своей рейтинг», – отмечает Сергей Быков.

О санкциях, популизме и реформах в Украине

Директор Института информационного общества Ярослав Павловский считает, что, если бы украинская политическая элита была более последовательна, и смогла бы реализовать социальные и экономические реформы, то западным партнерам было бы легче реагировать на отдельные призывы отменить антироссийские санкции.

Однако необходимо отметить, что, несомненно, есть связь между непоследовательностью реформ в Украине и отношением европейских партнеров к санкциям против России

«Противостояние между политической элитой, которая должна принимать решение, и политическими популистами, которые отрабатывают свои технологии, есть и в Украине, и в Евросоюзе. Мы понимаем, что в ряде стран Европы ожидаются выборы: во Франции и Германии и тема антироссийских санкций будет использоваться в коммуникациях и публичных выступлениях действующих политических политиков. Однако необходимо отметить, что, несомненно, есть связь между непоследовательностью реформ в Украине и отношением европейских партнеров к санкциям против России», – отмечает Ярослав Павловский в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ярослав Павловский считает, что популизм и голословные заявления – это одна из проблем, которую можно наблюдать в украинском и европейском политикуме, когда речь идет о выполнении политических обещаний.

Вместе с тем, Ярослав Павловский отмечает, что в Европейском Союзе считаются с правом каждой из стран на самоопределение, суверенитет и нерушимость границ.

Мы видим, что в решениях стран НАТО, руководства стран Евросоюза Россия воспринимается, как тотальный агрессор, ее действия – как новая военная агрессия

Поэтому, отмечает эксперт, в официальном Брюсселе и Вашингтоне российскую агрессию расценивают не только как вызов территориальной целостности Украины, но и как нарушение основополагающих принципов верховенства международного права.

«Думаю, что только узкий круг политиков считает, что «украинский вопрос» – это проблема Украины и России. Санкции Европейского Союза применены в ответ не только на оккупацию Украины. Мы видим, что в решениях стран НАТО, руководства стран Евросоюза Россия воспринимается, как тотальный агрессор, ее действия – как новая военная агрессия. Именно поэтому НАТО активно проводит учения на европейском континенте, принимаются новые военные стандарты в Украине, перенимается тактика "гибридной войны"», – отмечает Ярослав Павловский.

Комментарий российских экспертов

В последние дни ситуация на востоке Украины вновь серьезно обострилась. Сепаратисты и украинские силовики поочередно обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка.

На этом фоне незаметно прошла вторая годовщина Минских соглашений, заключенных с целью деэскалации вооруженного конфликта.

Документ был согласован11–12 февраля на саммите в Минске 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четвёрки» и подписан контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Все стороны, принимающие участие в урегулировании конфликта, на словах признают достигнутые соглашения, но на деле не делают ничего, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Ответственность за срыв договоренностей стороны возглавляют друг на друга.

Директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ) Вячеслав Игрунов думает, что Минские соглашения «почти не реализуемы» по нескольким причинам.

«Во-первых, настроения украинских элит таковы, что они не могут допустить принятия закона об амнистии, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Они полагают, что преступники, то есть участники боевых действий со стороны Донбасса, должны быть наказаны. И в этом смысле преодолеть их психологическое сопротивление ни президент страны, ни кто-либо другой не в состоянии».

И это для Украины совершенно неприемлемо. Ей необходимо полное и абсолютное подчинение этих новообразований. Ни о каком самоуправлении, ни о какой федерализации, конечно, речь не идет

По мнению политолога, взаимная ненависть и вражда сторон конфликта являются главным препятствием на пути реализации мирных договоренностей.

«Кроме того Минские соглашения предполагают, что формирование милиции на территория нынешних ДНР и ЛНР, по сути дела, будет осуществляться из местного населения, что губернаторы не должны назначаться Киевом, следовательно, нужно провести выборы, – указал он. – И это для Украины совершенно неприемлемо. Ей необходимо полное и абсолютное подчинение этих новообразований. Ни о каком самоуправлении, ни о какой федерализации, конечно, речь не идет».

Это и делает невозможным выполнение соглашений, считает Вячеслав Игрунов. Как ему представляется, пока перечисленные шаги не сделают, не будет уступлена и граница между Россией и ДНР-ЛНР, а Киев, наоборот, ставит передачу границы на первое место, что совершенно неприемлемо для Донбасса.

В самих Минских соглашениях заложена ловушка

Директор Института социологического анализа, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин указал на еще один момент, который, на его взгляд, редко выдвигается на первый план, но в который рано или поздно «все упрется».

Это вопрос о том, что будет в случае выполнения всех соглашений с такими образованиями как ДНР и ЛНР?

«В самих Минских соглашениях заложена ловушка – при их составлении и подписании обошли вопрос, который, по сути, основной, по которому, однако, заведомо невозможно было добиться консенсуса, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Поэтому о нем просто умолчали, сделали его как бы несуществующим. Это вопрос о том, что будет в случае выполнения всех соглашений с такими образованиями как ДНР и ЛНР?»

Они не упоминаются в Минских договоренностях, их как бы и нет, заметил социолог.

«Из этого в Киеве делают вывод, что образования не признаны, и с ними вообще нечего не нужно согласовывать, поскольку они отсутствуют в соглашениях, – пояснил он. – А “московско-донецко-луганская сторона” исходит из того, что лидеры никем непризнанных республик эти соглашение подписали, пусть без указания статуса, а лишь в личном. Они настроены на то, чтобы ДНР и ЛНР сохранить, а через них, реинтегрировав их в состав Украины, осуществлять политическую линию Кремля в смысле давления на решения Киева».

Поэтому действительно Киев с этим согласиться не может, и этот вопрос – ключевой, убежден Игорь Клямкин.