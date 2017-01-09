Управление по этике против спешки в рассмотрении кандидатур, выдвинутых Трампом

Управление по этике правительства США выразило беспокойство по поводу темпов проведения слушаний по кандидатурам, которые избранный президент Дональд Трамп выдвинул на ключевые посты в администрации. В субботу в управлении заявили, что до сих пор не получена требуемая финансовая информация от некоторых кандидатов, которым на следующей неделе предстоит предстать перед Конгрессом.

В письме к лидеру сенатского меньшинства демократу Чаку Шумеру и сенатору-демократу Элизабет Уоррен, которое было опубликовано в субботу, директор Управления Уолтер Шауб отметил, что «анонсированное расписание слушаний по некоторым кандидатурам, которые еще не прошли этическую экспертизу», вызывает у него «серьезное беспокойство» и оказывает «чрезмерное давление» на сотрудников Управления, которым приходится поспешно проводить экспертизу.

«Что еще существеннее, у ряда кандидатов незадолго до назначенных слушаний остались неразрешенными некоторые этические вопросы, – добавил Шауб. – Я не слышал, чтобы за сорок лет существования Управления были случаи, когда Сенат проводил слушания по кандидатурам до завершения процесса этической экспертизы».

Как поясняет в своем письме Шауб, закон о государственной этике требует, чтобы выдвинутые президентом кандидатуры получали сертификацию Управления по финансовым вопросам до проведения слушаний в Конгрессе. По его словам, это «сложный» и «трудоемкий» процесс, на который требуются «недели, а не дни», чтобы у Сената была четкая картина возможных конфликтов интересов.

При этом республиканский источник в Сенате отмечает, что в прошлом документы управления по этике не всегда были готовы до слушаний. Так, в 2001 году Род Пейдж, которого Джордж Буш-младший выдвинул на пост министра образования, предстал перед Сенатом за неделю до того, как комитет получил от Управления его документы.

Сенатские комитеты должны начать слушания по некоторым из выдвинутых Трампом кандидатур на следующей неделе, чтобы провести голосования и привести их к присяге как можно скорее после инаугурации Трампа, назначенной на 20 января.

Кандидат на пост генерального прокурора Джефф Сешнз и кандидат на пост министра внутренней безопасности отставной генерал Джон Келли должны предстать перед Сенатом во вторник.

На среду назначены слушания по кандидатурам выдвинутого на пост госсекретаря главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона, чьи связи с Россией у многих вызывают беспокойство, а также выдвинутой на пост министра образования Бетси Девос и кандидата на пост министра транспорта Элейн Чао.

В четверг должны пройти слушания по кандидатурам Бена Карсона, который выдвинут на пост министра жилищного строительства и городского развития, и Уилбура Росса, которому предложен пост министра торговли. Также назначено слушание по кандидатуре отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Маттиса, претендующего на пост министра обороны.

Демократы уже обвинили сенаторов-республиканцев в чрезмерной спешке при проведении слушаний, а письмо от Управления по этике придает их аргументам дополнительный вес.

Переходная команда Дональда Трампа назвала заявление Управления политически мотивированным и заверила, что переходный процесс «идет гладко».

«Во время исторических выборов, по итогам которых американцы проголосовали за то, чтобы осушить бюрократическое болото, разочаровывает, что некоторые пытаются политизировать этот процесс, чтобы отвлечь внимание от важных проблем, стоящих перед нашей страной», – говорится в заявлении Трампа.