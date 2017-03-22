Успехи Эстонии в области «цифрового государства»

Согласно ежегодному исследованию DESI (The Digital Economy & Society Index), проводимому Европейской комиссией, Эстония занимает 7-е место из 28 стран Евросоюза в области развития сферы цифровых технологий и относится к группе стран-лидеров.

А если взять область цифровых общественных услуг (то есть, так называемое «цифровое государство»), то здесь Эстонская Республика – «впереди Европы всей».

Эксперты Европейской комиссии отмечают, что в Эстонии количество пользующихся услугами «цифрового государства» достигает 80% от общего количества жителей республики, что примерно втрое больше среднего уровня по Евросоюзу.

«Четверть века назад мы выбрали правильный путь»

Исполнительный директор эстонской Академии электронного управления Арво Отт отмечает, что развитие высоких технологий стало одним из приоритетов страны сразу после восстановления независимости в 1991 году.

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» Арво Отт рассказал, что Академия э-управления помимо Эстонии работает в Грузии, Украине и Сербии. «И мы видим, что успех нашего направления не зависит от размеров территории страны, поскольку здесь играют роль юридические и организационные моменты», – указывает исполнительный директор Академии.

В то же время, развитию электронных технологий, по словам Отта, способствуют климатические условия северных стран, к которым относится и Эстония. «Когда погода плохая, и на улицу лишний раз не хочется выходить, это мобилизует к усовершенствованию передовых технологий, чтобы можно было производить определенные действия, не покидая дома», - шутит Арво Отт.

«Но, – добавляет он уже серьезно, - развитие электронных услуг способствует и экономическим успехам, поскольку повышает эффективность труда. И то, что мы достигли здесь таких успехов, свидетельствует о том, что четверть века назад мы выбрали правильный путь. Хотя начинали, практически, на пустом месте, поскольку в 1991-92 годах нам достались старые технологии, которые нельзя было использовать. А финансовые трудности не позволяли разбрасываться и заставляли сосредоточиться на чем-то одном», - вспоминает собеседник «Голоса Америки».

Сейчас практически каждый взрослый житель Эстонии имеет собственную электронную подпись, что позволяет ему оперативно получать услуги «цифрового государства», например, с помощью мобильного телефона.

«Например, банковские услуги через интернет стали очень популярными сразу же после их введения», – отмечает Арво Отт.

В числе других электронных услуг исполнительный директор Академии э-управления называет заполнение налоговых деклараций и уплату налогов, а также запись на медицинское обслуживание. Даже при выборе рождественской елки можно зайти на сайт лесничества в определенной местности и получить точные координаты деревца, которое можно срубить. Разумеется, после оплаты, которая осуществляется также электронным способом.

«Я бы мог перечислить еще много подобных примеров, но мне кажется, что суть в том, что люди в Эстонии не боятся использовать электронные технологии», - подчеркнул господин Отт в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». И добавил, что развитие «цифрового государства» поможет в борьбе с кибер-угрозами.

В ответ на просьбу спрогнозировать дальнейшую ситуацию Арво Отт сказал: «Специалистов, откровенно говоря, не хватает. И уже на политической уровне говорится о том, что студентов и даже школьников нужно мотивировать к занятиям в области высоких технологий. И, кстати, заработная плата в области предоставления электронных услуг в Эстонии выше, чем в других сферах занятости».

А проблему кадрового голода, по словам Арво Отта, можно решить, в том числе, и за счет привлечения квалифицированных специалистов из других стран. «Ну, и поскольку наша академия сотрудничает со многими странами, то мы у них перенимаем их опыт и делимся своим. К примеру, у нас есть пример успешного сотрудничества с Финляндией, где используются технологии, очень похожие на эстонские», - подытоживает исполнительный директор Академии э-управления.

Нужно ли вводить электронное голосование на выборах?

Другой собеседник «Голоса Америки» –заместитель председателя комитета по культуре Рийгикогу (эстонского парламента) Адо Муст – напомнил, что в Эстонии науки получили развитие еще в XIX веке. «Сделать карьеру тогда имели, в первую очередь те, кто имел хорошее образование. Но это – дела давнишние, а если мы говорим о нашем времени, то можно отметить, что за несколько лет цифровые услуги стали частью повседневной жизни многих эстонцев, будь то парковка автомобилей, или банковские операции», - развивает мысль Адо Муст.

Подписывать документы теперь можно с помощью идентификационных карт. «Конечно, это – очень удобно! Точно так же и для общения с органами местного самоуправления теперь не нужно каждый раз бегать в контору, если можно использовать персональный компьютер. И это – стало частью повседневной жизни Эстонии. Причем, у нас немало людей весьма почтенного возраста, которые очень хорошо усвоили цифровые технологии», – говорит зампред комитета по культуре Рийгикогу.

При этом он отмечает, что речь идет как о гражданах Эстонской Республики, так и об обладателях так называемых «серых паспортов». «Но есть, конечно, и другая сторона этой картины, – продолжает Адо Муст. – У нас сейчас идет большая дискуссия о том, можно ли использовать цифровую технологию во время голосования на выборах, или в этом заключена определенная опасность?

Те партии, у которых много сторонников среди регулярных интернет-пользователей, говорят, что это – очень прогрессивная технология и весьма интересный метод. Но другие партии отмечают, что здесь могут быть злоупотребления. Так, при обычном голосовании человек осуществляет выбор заполнением бюллетеня в отдельной кабинке. А через компьютер можно голосовать откуда угодно, например – из пивного зала», – рассказывает Адо Муст. И подытоживает: «в целом, у нас есть и успехи, но есть также и проблемы, которые пока не решены».

К числу таких проблем, в частности, относится и дороговизна пользования проводным интернетом в Эстонии. За право доступа к «Всемирной паутине» житель республики платит, в среднем, 2% от своей зарплаты, что заметно выше, чем в других странах Евросоюза. По уровню обеспечения домашних хозяйств проводным интернетом республика также находится в числе отстающих – 89% при том, что средний показатель по всем странам ЕС достигает 97%.

Но, не смотря на это, как подчеркивается в исследовании Европейской Комиссии, по уровню внедрения цифровых технологий в повседневный быт Эстония занимает одно из лидирующих мест.