Александр Турчинов: в районе Светлодарской дуги украинские военные остановили врага

КИЕВ – Украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, отразив нападение врага в районе населенного пункта Светлодарск в Донецкой области. Об этом в ходе посещения районов боевых действий 21 декабря заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, Александр Турчинов отметил, что «по количеству снарядов и мин, выпущенных по украинским позициям в районе Светлодарской дуги, установлен своеобразный «рекорд» – более 800 в сутки».

«Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительный урон», – сказал Александр Турчинов. Он добавил, что украинские военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, «которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».

По данным украинских официальных источников, активная фаза боевых действий началась в воскресенье, 18 декабря.

«За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли пятеро военнослужащих, шестеро были ранены и 10 травмированы», – это сообщение спикера Министерства обороны по вопросам АТО, полковника Андрея Лысенко процитировало 19 декабря информационное агентство УНИАН.

21 декабря в Министерстве обороны подтвердили гибель двух украинских военных «за прошедшие сутки».

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 21 декабря было принято «заявление о необходимости всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного прекращения огня в преддверии новогодних праздников начиная с 00:00 24 декабря 2016 года».

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Дарка Олифер.

«В 2016 году одним из приоритетных направлений работы была безопасность. Решение данного блока вопросов – точка отсчета для полноценного решения всех остальных пунктов "Минских договоренностей"», – отметила Олифер.

Реинтеграция Донбасса – путь к возвращению Крыма

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что обострение ситуации в зоне проведения Антитеррористической операции вызвано финансовыми и идеологическими проблемами в самопровозглашенных республиках.

«Главарям так называемых «республик» необходимо привлекать ресурсы из России. В обострении ситуации есть и идеологическая составляющая – переориентация внимания жителей ЛНР и ДНР с экономических проблем на военные угрозы. Но главной причиной таких обострений, и желания затянуть подписание «дорожной карты» является то, что без военных столкновений на линии противостояния, ситуация в зоне АТО, а точнее переговорный процесс, может выйти из-под контроля со стороны России», – так Петренко охарактеризовал ситуацию в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

По мнению аналитика, в условиях военного затишья процесс «прежде всего экономической реинтеграции» между контролируемой и неконтролируемой частями Украины открывает путь для налаживания диалога в других сферах, что не может не беспокоить Россию.

«Не стоит забывать, что интеграция оккупированных территорий в Донбассе непременно поднимет вопрос Крыма. Чем на большее время «зависнет» неопределенный статус неподконтрольных украинской власти районов, тем больше увеличиваются шансы на «легализацию» в мире аннексии Крыма в составе России», – подчеркивает Петренко.

Эксперт полагает, что в Кремле рассчитывают на рост популярности правых политических сил в Европе и усиление пророссийского вектора в политике избранного президента США Дональда Трампа.

«По замыслу Кремля, это должно способствовать отмене санкционной политики. Но не стоит забывать, что и в Украине отсутствует однозначное отношение к вопросу – что делать с Донбассом?» – констатирует Богдан Петренко.

От провокации до эскалации конфликта

Директор неправительственной организации «Центр развития общества» Игорь Харченко характеризует эскалацию конфликта на востоке Украины как провокацию со стороны России, стремящейся усилить свои позиции в переговорном процессе с Евросоюзом и Соединенными Штатами.

«Это демонстрация некой силы со стороны России, в том числе для того, чтобы в глобальной игре обозначить свою позицию: конфликт в Украине – не замороженный и не отложенный, он может стать «горячим» в любой момент. В Сирии Россия также идет на обострение с западным миром, поскольку у Кремля остался очень маленький запас экономической мощности, официальной российской власти нужно найти хоть какую-то поддержку в мире, отменить санкции и попытаться организовать переговоры для возвращения в "большую восьмерку"», – сказал Харченко корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

По мнению эксперта, развитие конфликта на востоке способствует объединению украинского общества по вопросу о деэскалации.

Могущество России: в плену иллюзий

Политический эксперт «Украинского клуба» Виталий Литвиненко считает, что «Минские соглашения» не могут повлиять на процесс деэскалации вооруженного конфликта.

«Соглашения изначально были так прописаны, что их ни полностью, ни частично невозможно имплементировать. До сих пор, по сути, ни один из пунктов «Минска-2» не выполнен: война полностью не прекращена, обмен военнопленными не закончился, Украина амнистию не провела, контроль над государственной границей не возвращен, выборы не проведены. Ни Россия, ни Украина не выполнила своих обязательств», – убежден Литвиненко.

В оставшийся месяц до инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Россия, по мнению эксперта, пытается максимально продемонстрировать свое могущество за счет эскалации конфликтов в «горячих точках» на планете.

«У Кремля появляется хорошее «окно возможностей» – Дональд Трамп еще не вступил в свою должность и россияне хотят разыграть Украину в своих интересах. Как мы видим, Россия не только в Украине обостряет ситуацию, тоже самое происходит и в Сирии. На переговоры с новой американской администрацией официальной Москве нужно выйти с позиции силы – продемонстрировать влияние на «украинский» и «сирийский» вопросы», – подчеркивает аналитик.

По его словам, российская власть находится в плену иллюзий, не сознавая, что ее действия во внешней политике – в Украине и Сирии – не вызывают одобрения ни в США, ни в Евросоюзе.

«Дорожная карта» и позиция России

По мнению директора Центра внешнеполитических исследований «OPAD» Сергея Пархоменко, ситуация в Донбассе – это, фактически «замороженный» конфликт, который обостряется в зависимости от военно-политической ситуации в мире и позиции России.

«Тактические цели обострения ситуации – это попытка в самопровозглашенных ДНР и ЛНР пережить кризис, переключить внимание граждан на оккупированных территориях с внутренних проблем на внешние. Не исключено, что Кремль, обостряя ситуацию на востоке Украины, пытается увидеть, как отреагирует Запад и официальный Киев», – полагает Сергей Пархоменко.

Появление «дорожной карты» для выполнения «Минских соглашений» не приведет к локализации конфликта на востоке страны, считает он.

«Изменения будут только тогда, когда в России поменяется руководство. «Дорожная карта» может появиться в том или другом формате, но будет ли она поддержана в украинском обществе и какой при этом будет уступка России? На фоне отсутствияэкономических успехов у нынешней власти, общество не примет вариант легализации боевиков или «особый статус» для Донбасса», – убежден Пархоменко.

По мнению аналитика, официальный Киев хорошо понимает настроения в обществе и поэтому готов к имплементации «Минских соглашений» только на украинских условиях.

«Однако вряд ли Россия будет готова к такому сценарию», – подчеркивает Сергей Пархоменко.