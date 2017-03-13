Эрдоган: Нидерланды «поплатятся» за обращение с турецкими министрами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что Нидерланды «поплатятся» за отказ впустить в страну главу турецкого МИДа и выдворение другого министра в субботу – с целью не допустить их участия в митингах турецких иммигрантов.

Эрдоган обвинил правительство Нидерландов, которые являются союзником Турции по НАТО, в «нацизме и фашизме». По его словам, только репрессивный режим мог заблокировать представителям Анкары въезд в Нидерланды.

Оба турецких министра намеревались призвать турецких иммигрантов, имеющих право голоса, поддержать Эрдогана на предстоящем в апреле референдуме о расширении его полномочий.

Правительство премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которому в среду предстоит жесткая борьба за переизбрание с антиисламской партией Герта Вилдерса, не разрешило министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу прилететь в Роттердам. Позднее нидерландские власти не позволили министру по делам семьи Фатме Бетюль Сайян Кайе попасть в здание турецкой дипломатической миссии в этом городе, после чего ее эскортировали до границы с Германией.

Выступая на церемонии в Стамбуле, возмущенный Эрдоган заявил: «Эй, Голландия! Если ты приносишь турецко-голландские отношения в жертву своим выборам в среду, ты поплатишься».

Анкара грозит ответными мерами



Ранее в воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара «самым жестким образом» отреагирует на «неприемлемое поведение» нидерландской стороны.

После того, как Анкара запретила голландскому послу возвращаться в Турцию, Чавушоглу заявил: «Мы подумываем и о других шагах. Мы уже планируем их. И, безусловно, предпримем эти шаги и пойдем дальше». Турецкие власти заблокировали здание посольства Нидерландов в Анкаре.

Рютте назвал обвинение Эрдогана в нацизме «бредовым высказыванием».

«Турция – гордая страна. Нидерланды – гордая страна, – сказал он. – Мы не ведем дела в условиях таких угроз и шантажа».

В то же время Рютте сказал, что его правительство «будет продолжать работу по деэскалации, где это возможно». «Если турецкая сторона пойдет на эскалацию, нам придется реагировать на это, но мы будем делать все возможное для деэскалации», – сказал голландский премьер.

Аресты демонстрантов



Полиция арестовала 12 человек у здания турецкого консульства в Роттердаме, после того как ранее в воскресенье демонстранты, голландские турки, забросали конных полицейских камнями и бутылками. Полиция в ответ применила дубинки и водомет. Столкновения начались после того, как демонстранты узнали, что министра Кайю вывозят в Германию в сопровождении полиции.

Перед столкновениями около двух тысяч демонстрантов собрались у консульства в Роттердаме, второго по величине города в стране, чтобы выразить поддержку правительству президента Эрдогана.

Чавушоглу запретили приземлиться в Нидерландах из-за растущего неприятия кампании, которую турецкие власти ведут накануне референдума в странах Европейского Союза.

После того как Чавушоглу отказали во въезде, турецкое государственное информагентство Anadolu сообщило, что Кайя ранее въехала в Нидерланды из Германии, хотя мероприятия, на которых она собиралась выступить, уже были отменены.

Когда через несколько часов она вернулась в Стамбул, где ее приветствовала толпа, размахивавшая флагами, Кайя заявила журналистам: «Мы подвергались грубому и жесткому обращению... Подобное обращение с министром-женщиной крайне отвратительно».

Демонстранты сорвали флаг Нидерландов с консульства в Стамбуле и заменили его турецким флагом.

После отказа во въезде в Нидерланды Чавушоглу выступил перед более сотней турецких эмигрантов в городе Мец на севере Франции. Французские власти заявили в субботу, что не собираются принимать меры против его появления.

Многие государства-члены ЕС выступают против визитов турецких министров, призывающих граждан Турции поддержать предстоящий референдум об изменении Конституции Турции из-за внутриполитической напряженности, которую вызвала эта кампания. Анкара хочет заручиться поддержкой миллионов турков, живущих и работающих в Европе, чтобы Эрдоган получил дополнительные полномочия, позволяющие ему оставаться у власти до 2029 года.

Лидер голландских ультраправых Вилдерс включился в дебаты накануне митинга в Гааге, где расположен парламент Нидерландов.

«Мы находимся в Голландии, а не в Турции, и турецкие министры не могут здесь лоббировать в пользу такого человека, как Эрдоган, который является настоящим диктатором», – заявил он.

В субботу Вилдерс написал в Твиттере: «Обращаюсь ко всем туркам в Нидерландам, которые согласны с Эрдоганом: езжайте в Турцию и никогда не возвращайтесь!!»