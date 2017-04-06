Европарламент — России: Алексея Навального нужно отпустить из заключения

Парламент Европейского Союза на пленарном заседании в Страсбурге принял резолюцию, в которой призвал власти России немедленно дать свободу оппозиционеру Алексею Навальному, отбывающему с 27 марта 15 суток административного ареста.

«Европейский парламент... призывает российские власти к немедленному освобождению и снятию обвинений против Алексея Навального и всех мирных демонстрантов, журналистов и активистов, задержанных на антикоррупционных митингах, проведенных в Москве и ряде российских городов 26 марта и 2 апреля 2017 года, и подчеркивает тот факт, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и благополучие задержанных; ...выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что задержание Алексея Навального является случаем, когда российские власти используют закон о массовых собраниях для ускоренного помещения мирных демонстрантов в заключение и совершения в отношении них последующего системного насилия» - говорится в документе.

Также Европарламент осудил «постоянные попытки заставить замолчать Алексея Навального» и выразил поддержку «усилиям его организации по повышению осведомленности и борьбе с коррупцией в государственных учреждениях, а также среди политиков и государственных должностных лиц».

Парламент ЕС «с глубокой озабоченностью относится к решению суда от февраля 2017 года, которое фактически исключает Алексея Навального из политического поля, еще больше сдерживает политический плюрализм в России и ставит серьезные вопросы относительно справедливости демократических процессов в России».

Парламентарии Европы отметили «высокую активность широкомасштабных антикоррупционных акций протеста по всей Российской Федерации 26 марта 2017 года, в частности, сильную мобилизацию молодежи, сплотившейся против коррупции и все более авторитарного правления внутри России».

Европейские политики напомнили в своей резолюции, что «свобода мирных собраний является правом, а не привилегией, и что это право, совместно с правами на свободу убеждений и их свободное выражение, играет решающую роль в возникновении и существовании эффективной демократической системы».

Парламент ЕС призвал российские власти «положить конец любым актам запугивания, в том числе на судебном уровне, политических оппонентов, журналистов и правозащитников в Российской Федерации и обеспечить для них при любых обстоятельствах возможность осуществления их законной деятельности без какого-либо вмешательства».

Также, сославшись на данные Правозащитного центра «Мемориал», парламент ЕС заявил, что за последние годы количество политических заключенных в России выросло до 102 человек.

В ходе дискуссии парламентарии из стран Европы говорили о своем неприятии реакции российских властей на мирный протест.

В частности, член Европарламента от Эстонии Индрек Таранд сказал: «Когда мне было 16 лет, в Таллине произошла антисоветская демонстрация, естественно, объявленная советскими чиновниками незаконной, и милиции было приказано напасть на нас. Нас тогда избили довольно жестоко, но мы выжили, благодаря помощи Европейского Союза, правительства США и других. А позже они отправили своих представителей в школы, чтобы объяснять ученикам, будто мы протестовали потому, что нам за это были обещаны американские доллары. Спустя 40 лет господин Песков предлагает точно такое же объяснение».

Петрас Ауштревичус из Литвы упрекнул исполнительную власть Евросоюза в бездействии в отношении нарушителей прав человека в России: «Я с сожалением говорю, что типичное поведение Евросоюза — это «никаких действий». Пресс-релиз Службы внешних связей ЕС и резолюция нашего парламента — и это все, что мы можем сделать? Этого недостаточно. Коллеги, Европа стала стиральной машиной для коррупционных денег российских чиновников, «тихой гаванью» для превращения грязных украденных денег в виллы, яхты и виноградники в Лондоне, Ницце и Сардинии. Созыв комиссии по расследованию на основе данных из доклада Навального — вот каковы должны быть действия Евросоюза».