New England Patriots – триумфаторы Суперкубка

Команда New England Patriots выиграла Суперкубок в первом за всю историю Национальной футбольной лиги финальном матче с овертаймом, сумев преодолеть разрыв в 25 очков и победив Atlanta Falcons со счетом 34:28.

Эта победа стала рекордным, пятым триумфом New England Patriots на Суперкубке с тех пор, как в конце 1960-х объединились старая НФЛ и Американская футбольная лига.

Patriots, в третьей четверти отстававшие со счетом 28:3, к концу матча взяли решительный реванш, кульминационными моментами которого стали впечатляющий тачдаун Джеймса Уайта и пас квотербэка Тома Брэди Дэнни Амендоле, который на последней минуте основного времени довел счет до ничьей – 28:28.

Джулиан Эдельман чудом поймал мяч, при падении отскочивший от ноги одного из трех защитников Falcons.

Во время овертайма команда Новой Англии завладела мячом и методично маршировала по полю, пока Уайт не сделал свой третий тачдаун, довершивший самый впечатляющий камбэк в истории Суперкубка. Ни одной команде еще не удавалось отыграться при отставании более чем в 10 очков. Уайт также поставил рекорд Суперкубка, приняв 14 пасов на 110 ярдов. Такого не удавалось еще ни одному раннингбэку в финальных матчах чемпионата НФЛ.

39-летний Брэди, к концу матча накопивший 466 пасовых ярдов и два тачдауна, в четвертый раз за свою карьеру был признан самым ценным игроком матча. Он побеждал в Суперкубке уже пять раз, всегда в составе New England Patriots под руководством главного тренера Билла Беличика, став самым титулованным игроком в истории НФЛ.

Брэди принял 43 из 62 пасов, что также является рекордом для Суперкубка.

Президент Дональд Трамп после матча написал в «Твиттере»: «Том Брэди, Боб Крафт (владелец команды) и Тренер Би – абсолютные победители! Вау!»

В Бостоне после впечатляющей победы фанаты хлынули на улицы, превратив районы города в арену масштабных празднований. Мэр города объявил, что во вторник пройдет парад в честь победы Patriots.