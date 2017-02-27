Скотт Прюитт использовал личную электронную почту на посту генерального прокурора штата Оклахома

Скотт Прюитт – директор Агентства по охране окружающей среды США (EPA) – время от времени пользовался частной электронной почтой для общения со своими подчиненными, когда работал генеральным прокурором штата Оклахома. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на имеющийся в его распоряжении ответ на официальный запрос. Согласно ему, в 2014 году Скотт Прюитт использовал личную учетную запись электронной почты Apple.

Использование личных почтовых адресов не нарушает законы штата Оклахома, но противоречит заявлениям Прюитта, сделанным в прошлом месяце во время слушаний в Сенате.

В письменном опроснике, сенатор-демократ из Нью-Джерси Кори Букер, спросил Прюитта, использовал ли тот для официальных дел личную электронную почту. Прюитт ответил: «Я использую только мой официальный адрес электронной почты и рабочий мобильный телефон».

Члены команды Прюитта не ответили на электронные письма, отправленные на их рабочую почту в Агентстве по охране окружающей среды, с просьбой прокомментировать ситуацию.

Сенатор-демократ из штата Орегон Рон Уйден, заявил что данная проблема ставит под сомнение доверие к Прюитту.

«Теперь, когда он (Прюитт) отвечает за защиту чистого воздуха и воды в каждом населенном пункте по всей стране, общественность должна решить для себя, может ли она доверять Прюитту, когда он даже не может быть честным в вопросе о своей электронной почте или о своих связях с нефтегазовой промышленностью», - заявил сенатор Уйден.

Associated Press и другие СМИ сообщили на прошлой неделе, что обнародованные 7500 страниц электронных писем свидетельствуют о том, что Скотт Прюитт и его подчиненные, тесно сотрудничали с нефтегазовыми фирмами и группами, с целью подрыва усилий американского правительства, направленные на сдерживание глобального потепления, вызванного выбросами углекислого газа.

В решении судьи штата Оклахома также идет речь о том, что Скотт Прюитт незаконно скрывал содержание своих электронных писем на протяжении последних двух лет.

Преемник Прюитта, новый генеральный прокурор штата Оклахома Майк Хантер, обжаловал судебное решение. Он борется за то, чтобы держать вне поля зрения общественности сотни других электронных писем. Линкольн Фергюсон - пресс-секретарь Хантера - не отвечал на звонки и электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Председатель сенатского Комитета по вопросам окружающей среды Джон Баррассо отказался от комментариев относительного того, был ли Прюитт неточным в своих показаниях. Пресс-секретарь сенатора-республиканца от штата Вайоминг обратил внимание на другой ответ, Прюитта, где он говорит, будет ли использовать только государственную электронную почту на посту директора Агентства по охране окружающей среды США, чтобы его переписка была доступна общественности согласно Закону об свободе информации.