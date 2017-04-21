Мировое сообщество осуждает Москву за запрет «Свидетелей Иеговы»

МОСКВА — Решение российского суда 20 апреля объявить общину «Свидетелей Иеговы» в России экстремистской организацией и конфисковать ее имущество в пользу государства является нарушением законов России и ее международных обязательств. Этот вывод звучит в заявлениях политиков и общественных деятелей как на Западе, так и в самой России.

Неспособность России соблюдать религиозную свободу является очередным непростительным нарушением обязательств Москвы в отношении ОБСЕ

Хельсинкская Комиссия США – делегация Конгресса Соединенных Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – с тревогой следила за событиями, разворачивавшимися вокруг «Свидетелей Иеговы» в России в течение последнего времени.

Ее председатель, сенатор Роджер Уикер 21 апреля отреагировал на репрессивное решение российских властей с гневом и надеждой на правосудие: «Неспособность России соблюдать религиозную свободу является очередным непростительным нарушением обязательств Москвы в отношении ОБСЕ.

Люди, которые мирно исповедуют свою веру, никогда не должны подвергаться преследованиям, штрафам или тюремному заключению. Постановление суда о конфискации имущества «Свидетелей Иеговы» к преследованиям добавляет еще и унижение. Я надеюсь, что это дело будет обжаловано в Европейском суде по правам человека».

Европейский Союз был не менее озабочен преследованиями за веру в России. Его официальный представитель в пятницу выпустил заявление, в котором говорится, что решение суда в Москве «может позволить начать уголовное преследование членов организации «Свидетели Иеговы» за простое отправление культа».

Антисемитизм. Преследование гомосексуалов. Запрет «Свидетелей Иеговы». Аннексия чужих территорий. Пора бы перестать копировать Третий Рейх. Остановитесь уже

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей подчеркнула, что «Свидетели Иеговы», как все другие религиозные группы, должны иметь возможность мирно наслаждаться свободой собраний без вмешательства, что гарантировано Конституцией Российской Федерацией, а также международными обязательствами России и международными стандартами в области прав человека».

Среди российской общественности решение Верховного суда страны вызвало шок. Владимир Варфоломеев, первый заместитель главного редактора популярной радиостанции «Эхо Москвы», написал на своей странице в Фейсбуке: «Антисемитизм. Преследование гомосексуалов.

Запрет «Свидетелей Иеговы». Аннексия чужих территорий.

Пора бы перестать копировать Третий Рейх. Остановитесь уже». Его позицию в среде критиков Кремля и сторонников свободы религии в России разделяют многие.

Ясно, что неправильно называть «Свидетелей Иеговы» экстремистами в каком бы то ни было смысле. Свидетельства и показания, данные в судебных слушаниях, четко указали на то, что община не представляет никакой опасности для каких-то личностей или групп в России, как и в любой другой стране мира

Известный российский историк Андрей Зубов также вспомнил тоталитарные времена, но уже в России: «Да, я верю иначе, чем они, но и нас, православных христиан, преследовали в советские десятилетия и фактически ставили вне закона. Неужели теперь мы позволим, чтобы так обходились с другими верующими…Чем тогда мы лучше Сталина и коммунистов?»

Представители «Свидетелей Иеговы»: недоумение и призыв к здравому смыслу

Официальный международный представитель «Свидетелей Иеговы» Роберт Уоррен в эксклюзивном интервью Русской службе «Голоса Америки» призвал российские власти к тому, чтобы все же найти решение в ситуации, когда людей объявляют экстремистами только за то, что они молятся Богу:

«Мы, естественно, очень разочарованы решением Верховного суда России. Ясно, что неправильно называть «Свидетелей Иеговы» экстремистами в каком бы то ни было смысле. Свидетельства и показания, данные в судебных слушаниях, четко указали на то, что община не представляет никакой опасности для каких-то личностей или групп в России, как и в любой другой стране мира».

По словам Роберта Уоррена, община «действовала легально в России многие годы – наш Управленческий центр зарегистрирован там более 26 лет назад, а деятельность по распространению Библии мы начали в России более 100 лет назад, поэтому мы не понимаем, почему вдруг было решено прийти и забрать нашу собственность».

«Мы видим возвращение России в темные времена в смысле религиозной свободы. Нас неверно называть культом или сектой – мы христиане, почитающие и распространяющие Библию. Мы надеемся, что Верховный суд России все же каким-то образом покажет, что события могут изменить направление – мы собираемся подавать апелляцию и исследовать другие возможности пересмотра этого решения.

Мы также надеемся, что российские власти понимают – все эти события негативно отражаются на репутации России в международном сообществе» – заключил официальный международный представитель «Свидетелей Иеговы».

Они построены были руками и на деньги наших верующих, по сути, не очень богатых людей. Это среднестатистические россияне. Мы за время своей деятельности потихонечку построили эти здания, и сейчас их отнимут

Ярослав Сивульский, представитель Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России, рассказал «Голосу Америки» о репрессиях, которым эта община начала подвергаться в России несколько лет назад: «Можно отметить, что с 2009 года потихонечку, а последние 5-6 лет особенно, по нарастающей эти процессы шли.

Например, в прошлом году в Петрозаводске группа ОМОН во всем обмундировании, в бронежилетах, в масках ворвалась в богослужебное здание. Они всех жестко положили на пол, никто не мог даже пошевелить головой. Помещение обыскали, подбросили литературу из экстремистского списка. Таких случаев было много».

Экспроприацию помещений для богослужений Ярослав Сивульский считает абсурдной: «Они построены были руками и на деньги наших верующих, по сути, не очень богатых людей. Это среднестатистические россияне. Мы за время своей деятельности потихонечку построили эти здания, и сейчас их отнимут».

Но Иисус тоже был активным – он ходил, проповедовал, он оставил нам пример, который мы стараемся соблюдать, следовать по его стопам, как говорится в Библии

«Нас репрессировали в советское время за то, что мы были верующим, а в то время было атеистическое государство, но сейчас-то государство не атеистическое, все считают себя верующими. Мы политически нейтральны, мы даже просим заменить военную службу на гражданскую.

Мы сознательно держимся подальше от всяческих политических дел, которые можно хоть как-то интерпретировать как протестную или экстремистскую деятельность. Вот нас, миролюбивых людей, Минюст сейчас пытается обвинить в том, что мы разжигаем какую-то религиозную рознь» – говорит Ярослав Сивульский.

Представитель «Свидетелей Иеговы» в России предполагает, что кому-то в России не нравится активность их общины, что и стало причиной гонений: «В прессе, в экспертных кругах звучат мнения, что «Свидетели Иеговы» слишком активны, что они могут создавать конкуренцию господствующей церкви, и это может вызывать ее раздражение.

Это серьезное нарушение Конституции в части свободы вероисповедания и нарушение закона. То, что запретили религиозную организацию и даже объявили ее экстремистской, это тревожный сигнал

Но Иисус тоже был активным – он ходил, проповедовал, он оставил нам пример, который мы стараемся соблюдать, следовать по его стопам, как говорится в Библии. Это не какая-то конкуренция – мы просто делаем то, что должны делать».

Ярослав Сивульский убежден, что члены общины все равно будут собираться для молитв, хотя теперь это становится опасным: «Останется только собираться по квартирам, по частным домам. Но это, возможно, тоже будет расцениваться как экстремистская деятельность и повлечь за собой репрессии. Над каждым верующим нависнет Дамоклов меч 282-й статьи («экстремистская деятельность» - Д.Г.), что означает до 10 лет лишения свободы. Но то, что верующие не перестанут верить, это совершенно очевидно. Мы даже в советское время собирались по домам и проповедовали».

Валерий Борщев: возникают очень неприятные аналогии

Известный российский защитник прав верующих, бывший депутат Государственной Думы России Валерий Борщев считает, что российский суд, запретив «Свидетелей Иеговы», нарушил законы страны: «Это серьезное нарушение Конституции в части свободы вероисповедания и нарушение закона. То, что запретили религиозную организацию и даже объявили ее экстремистской, это тревожный сигнал – сигнал того, что нарушается принципиальная статья Конституции».

По мнению Валерия Борщева, российская общественность могла бы громче отреагировать на ущемление прав «Свидетелей Иеговы», но в ней сейчас очень сильны антицерковные настроения, причем в первую очередь — в связи с ее отношением к официальной Русской Православной Церкви: «Из-за отношения к Московской патриархии внимание многих к правам верующих ослабло, что плохо.

Больше говорят о статье Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих – по этому поводу очень много критических высказываний. Я думаю, что просто в обществе в целом маятник, действительно, качнулся в другую сторону – мы переживаем такой антиклерикальный период».

«Очень нехорошая аналогия» – продолжает Валерий Борщев – «Как мы помним, Гитлер тоже запретил «Свидетелей Иеговы». Они почему-то для него представлялись весьма опасными. Впрочем, для него многие религиозные организации представлялись опасными».

Христианский правозащитник вспоминает гонения на веру в своей семье: «Моя бабушка в 1920-е, 1930-е годы, годы гонений на Русскую Православную церковь ушла в Катакомбную церковь. Она и умерла «катакомбщицей» уже в 60-е годы.

Когда епископ Сахаров, возглавлявший Катакомбную церковь, сказал, что можно идти в храмы Московской патриархии, она осталась «катакомбщицей». Религиозная среда, верующие люди очень верны своим принципам, они будут их исповедовать. «Свидетелей Иеговы» запретили – они будут тайно собираться, как собиралась моя бабушка и ее единоверцы».